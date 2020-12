Mediennerd.de Adventskalender 2020: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2020 Tag #22

Endlich der nächste Tag im Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen.

Bethesda hat uns das Spiel Fallout 76 in den Adventskalender gelegt, dazu dann noch eine Vault Boy Maske. Wer nicht so der Gamer ist und lieber schöne Musik hört für den hat uns Sony Music das Album 10.000 Bunte Luftballons von Fantasy in den Kalender gelegt.

Oder bist Du doch eher von Filmen und Serien begeistert? Dann hat Edel zwei Mal die Serie Balthazar – Staffel 1 auf DVD in den Kalender gelegt, White Pearl Movies / daredo (Soulfood) zwei Mal den Film Sharknado 2 in der Limited Steel Edition auf Blu-ray und EuroVideo zwei Mal den Film U-235 – Abtauchen, um zu überleben auf Blu-ray.

Oder doch lieber was zu lesen? Der TRIGA Verlag ist auch heute wieder mit zwei Büchern dabei, zum einen ist das fünf Mal das Buch Konflikt – Gewinn: Vom Konflikt-Opfer zum Konflikt-Gewinner und zum anderen zwei Mal das Buch Negaia: Der grüne Band.

Das wars aber noch nicht, Assemble Entertainment hat uns noch zwei Spiele für den PC in den Adventskalender gelegt, einmal wäre das S.W.I.N.E. HD Remaster und zum anderen The Innsmouth Case.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 280 EUR.Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Dialoge geben Ihnen neuen Handlungs-spielraum. Durch das brandneue Reputationssystem wirken sich alle Entscheidungen direkt auf Ihren Ruf aus. Freunden Sie sich mit Ihren Nachbarn an, die das Land wieder aufbauen wollen und erleben Sie das Ödland durch die Augen seiner Bewohner neu… In den vergangenen Wochen und Monaten war es uns allen aufgrund der Corona-Pandemie nur mit ganz viel Fantasie möglich, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich in eine andere Welt zu träumen. Auf diesem Gebiet sind die Jungs von Fantasy seit nunmehr über 20 Jahren zu Hause – in Sachen Romantik, Freude und Gänsehaut-Atmosphäre haben … Raphaël Balthazar (Tomer Sisley) ist der typische „Homme fatal“ – französischer Charmeur, charismatisch, gutaussehend und gebildet, und nebenbei der begabteste Gerichtsmediziner seiner Generation: Nur er weiß, wie man Tote zum Sprechen bringt. Grandiose Sharknado-Steel-Sammeledition mit einzigartigen Charakter-Artworks und streng limitiert auf jeweils 1.000 Stück (durchnummeriert) mit Blu-ray & DVD – absolute Liebhaberstücke & ein Muss für jeden Fan & Sammler! Während des Zweiten Weltkriegs werden Kommandant Stan und eine Gruppe von Widerstandskämpfern mit einer selbstmörderischen Mission beauftragt. Sie sollen, unter der Mithilfe eines gefangenen, deutschen U-Boot Kommandanten, ein gestohlenes Nazi-U-Boot mit atomarem Uran aus dem von Belgien kontrollierten Kongo in die USA bringen. Stress, seelische Erkrankungen, Kriege, Terrorismus und Umweltkatastrophen üben einen enormen Druck aus. Das führt fast automatisch zu vermehrten negativen Reaktionen wie Ärger, Angst, Wut, Trauer, Hass, Resignation und vielem mehr. Konfliktsituationen werden so zu gefährlichem Terrain. Wir schreiben das Jahr 496 der dritten Zeitepoche und es scheint, als ob die Götter Niederträchtiges im Schilde führen. Der brüchige Frieden zwischen den vier Völkern Sumeraks gerät ins Wanken.

Die stolzen Menschen im Südosten gehen nur ihren Angelegenheiten nach, während die albische Armee… S.W.I.N.E. HD Remaster ist die Neuauflage des schweinisch anspruchsvollen Strategiespiel-Klassikers S.W.I.N.E.! Mit komplett überarbeiteten Texturen, der Unterstützung moderner Auflösungen und einem angepassten Interface begeistert der tierische Krieg zwischen Hasen und Schweinen. The Innsmouth Case ist ein Text-Adventure-Spiel, inspiriert von den fantastischen Werken der Horrorlegende H.P. Lovecraft. Die einzigartige Mischung aus Horror und Humor machen The Innsmouth Case zum ersten Grusel-Comedy-Text-Adventure seiner Art.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 22. Dezember 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.