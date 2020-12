Mediennerd.de Adventskalender 2020: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2020 Tag #20

Endlich der nächste Tag im Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Kalypso hat uns zwei Mal das Spiel Shadows Awakening für die PS4 in den Kalender gelegt, White Pearl Movies / daredo (Soulfood) sieben Mal den Film Monster Hunters – Die Alienjäger auf Blu-ray, justbridge entertainment drei Mal den Film Schneewittchen und der Zauber der Zwerge auf DVD, AMIGO Spiele drei Mal das Kartenspiel Biber-Gang für Kinder, der TIGA Verlag einmal das Buch Über den Tag hinaus: Fundstücke zum Glauben und Leben sowie zwei Mal das Buch Komm auf meine Burg: Leben auf der Burg Colmberg und Assemble Entertainment jeweils drei Mal die PC Spiele Jessika und Epic Car Factory.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 255 EUR.Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Shadows: Awakening ist das neue Abenteuer in der Heretic Kingdoms-Reihe. Nachdem die Mitglieder des geheimen Rates, der auch als Penta Nera bekannt ist, ermordet wurden, werden ihre Seelen von einer Meute Devourer verschlungen – bösartige Dämonen, die die Fähigkeit besitzen, die Erinnerungen und die Persönlichkeit der verzehrten Seelen zu absorbieren, um diese dann als ihre Marionetten erneut zu materialisieren. In naher Zukunft: Ein außerirdisches Gefängnisschiff stürzt in der kalifornischen Wüste ab und böswillige Kreaturen, die bei dem Crash aus ihren Zellen entkommen konnten, eröffnen nun die Jagd auf die Menschheit. Die einzige Hoffnung liegt nun auf der in Nevada stationierten Alien Defense Unit, die unter Colonel Mayweather (Tom Sizemore) darauf gedrillt wurde… Viele Jahre hat die eitle Königin ihre Stieftochter vor den Augen der Welt verborgen. Doch dann sehen es alle: Schneewittchen ist schöner als die Königin. Dies kann sie nicht ertragen und gibt den Befehl, Schneewittchen zu ermorden. Doch Schneewittchen entkommt mit Hilfe der Zwerge… Tausche clever deine Karten, um am Ende der Runde möglichst wenig Punkte zu haben. Sammle niedrige Punkte, oder noch besser: die gleichen Werte einer Spalte. Riskierst du dabei den blinden Zahlentausch oder deckst du lieber erst deine Karten auf? Jessika hat Suizid begangen, und es liegt an dir, herauszufinden, warum sie das getan hat, indem du ihre digitale Vergangenheit nach Hinweisen durchforstest. Was auf den ersten Blick ein Job wie jeder andere zu sein scheint, entwickelt sich schnell zu einem düsteren Drama. Epic Car Factory macht dich zum Chef deines eigenen Automobil-Unternehmens. Du bist verantwortlich für Entwicklung, Bau und Vermarktung deiner Fahrzeuge! Achte darauf, stets rentabel zu bleiben, während du auf dem turbulenten Weltmarkt gegen die Konkurrenz antrittst.

Einsichten werden gewonnen so wie man Gold schürft. Da ist viel Mühe, viel taubes Gestein, viel Schweiß. Und dann entdeckt man ihn, den Nugget. Er ist klein. Er macht einen nicht reich, aber eben doch ein bisschen und über den Tag hinaus. Im Glauben und Denken gibt es viel Alltag, viel Nachdenken, manchmal Grübeln und Bohren ohne Ergebnis. Einen ganzen Tag auf einer Ritterburg zu verbringen, dazu lädt Adrian seine Freunde ein. In der unterhaltsamen und spann-enden Geschichte erfahren die Kinder eine ganze Menge über die Burg, die Ritter und ihre Jagdtrophäen.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 20. Dezember 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.