Mediennerd.de Adventskalender 2020 Tag #16

Endlich der nächste Tag im Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Der HJB Verlag hat uns zwei Mal das Buch Silent Age: … wir waren die letzten Götter mitgebracht, Studio Hamburg Enterprises den Film Finding Love in Mountain View auf DVD und Ein unmöglicher Härtefall auf Blu-ray. Warner Music haut dann nochmal das Album Look for the Good von Jason Mraz raus.

Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 55 EUR.

llustrierte utopische Novelle. Am 6. Juni 2023 erschienen Dutzende Raumschiffe über den Metropolen der Welt. Alle Kontaktversuche der irdischen Regierungen waren erfolglos. Die Nachrichtensender berichteten rund um die Uhr einer gebannt zuhörenden Weltbevölkerung. Margaret Garvey ist eine erfolgreiche Architektin. Sie lebt für ihren Job und ihre Kunden – sehr zum Leidwesen der Beziehung zu ihrem Freund Nathan. Doch ein Anruf bringt ihr Leben völlig durcheinander: Ihre Cousine Susan und deren Mann sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen und Margaret soll der Vormund für die beiden Kinder werden. Das neue Album von Jason Mraz beginnt und endet mit dem gleichen Satz: Look for the good . Jedoch sind diese vier Wörter mehr als nur eine Zeile oder der Titel seines siebten Studioalbums sie drücken zugleich die allumfassende Weltan-schauung des Musikers aus, der fest daran glaubt, dass wir gerade in dunklen und herausfordernden Zeiten nach dem Positiven Ausschau halten sollten. Der erfolgreiche Scheidungsanwalt Miles Massey hat alles. Marilyn Rexroth will alles – und davon besonders viel.Als Miles sich in die für ihn unerreichbare Marilyn verliebt, nimmt ein unterhaltsamer Wettstreit voller List und Tücke seinen Lauf, in dem jeder der Beteiligten versucht, den anderen gnadenlos auszutricksen. Schon bald eskalieren geschickte Manöver, üble Machenschaften und die nicht zu übersehende Anziehungskraft …

