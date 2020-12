Mediennerd.de Adventskalender 2020: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2020 Tag #11

Endlich der nächste Tag im Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Der Börsenbuchverlag hat für uns drei Mal das Buch Vom nützlichen Luxus: Uhren als alternatives Investment, Constantin Film zwei Mal den Film Inheritance – Ein dunkles Vermächtnis auf DVD, Kalypso zwei Mal das Spiel Immortal Realms: Vampire Wars für den PC und MCP Sound & Media fünf Mal das Album Bäm! von Die Junx.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 270 EUR.Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Ein schneller Blick aufs Smartphone … eine Armbanduhr braucht heutzutage niemand mehr. Und doch sind Uhren so gefragt wie nie als Luxusgut, Statussymbol, Anlageobjekt. Prof. Oliver Hoffmann, einer der besten Kenner der Szene, geht in seinem Buch dem Phänomen „Uhr“ technisch und ökonomisch auf den Grund. Ein dunkles VermächtnisNach dem plötzlichen Tod ihres Vaters erfährt die junge Staatsanwältin Lauren Monroe, dass er ihr ein schockierendes und alles veränderndes Erbe hinterlassen hat – ein Erbe, das sie nicht ignorieren kann und das droht, ihre gesamte Familie zu zerstören.Die Vergangenheit ihres Vaters ist allgegenwärtig und Lauren auf sich allein gestellt … Immortal Realms: Vampire Wars ist ein fesselndes Strategiespiel, das klassisches Imperiums-Management mit rundenbasierten Kämpfen verbindet und durch originelle Kartenspielelemente erweitert. Tauchen Sie ab in eine dunkle Welt voller Schrecken und Magie und werden Teil eines atmosphärischen und herausfordernden Vampir-Epos. Das Album enthält 13 intensive und packende Songs, die authentischer nicht sein können. Vom peitschenden Titelsong „BÄM!“ über den Uptempo Country-Titel „Ich freu mich riesig“ bis zur mutmachenden Ballade „Geheimversteck“ ist alles dabei. Die Melodien sind groß und wundervoll arrangiert, die Texte sind durch und durch positiv und eingängig, ohne trivial zu sein.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 11. Dezember 2020, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.