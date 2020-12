Mediennerd.de Adventskalender 2020 Tag #1

DARK ist ein düsteres Stealth-Action-Spiel mit Rollenspiel-Elementen, das dich in die Rolle des ultimativen Jägers schlüpfen lässt: einem Vampir. Lauere deinen Feinden in der Dunkelheit auf, wandle im Schatten und nutze mächtige Vampirfähigkeiten, um deine Widersacher auszuschalten. Die spannende Geschichte von DARK führt dich in eine Welt voller Blut und Dunkelheit, in der der Jäger jederzeit zum Gejagten werden kann.