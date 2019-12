Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #6

Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner das Buch Wien. Portrait einer Stadt aus dem TASCHEN Verlag, drei Gewinner den Krimi Der Morgen, an dem sie das Tagebuch fand aus dem TRIGA Verlag, zwei Gewinner den Film Lying and Stealing von Constantin auf DVD und ein Gewinner das Kartenspiel The Mind Extreme von NSV gewinnen.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 130 EUR.

Wien verbindet Dramatik und Eleganz wie kaum eine andere Stadt. Die imposante Donaumetropole, jahrhundertelang das Herz der k.u.k.-Monarchie, wird für viele von ihren gewaltigen Schlössern, Palais und ihrer imperialen Pracht geprägt. Doch hinter der barocken Opulenz ist Wien auch die Stadt einer gediegenen Kaffee-hauskultur, einer epikureischen Tradition und eines Erbes… Auf einer Parkbank findet Pia Engel ein seltsames Buch. »Tagebuch einer Toten« kann sie gerade noch darin lesen, bevor es ihr von einem Unbekannten aus den Händen gerissen wird. Nur ein Zettel mit einer Adresse bleibt zurück. Da erwacht Pias detektivische Ader, die ihr den Spitznamen »Miss Marple von Mayen« einbrachte… Der ultimative Coup in die Freiheit!Ivan (Theo James) ist ein erfolgreicher Kunstdieb, der das kriminelle Leben seines Vaters fortführt. Im Gegensatz zu den meisten Dieben liebt er die Kunst jedoch genauso wie die Kunst des Diebstahls selbst. Sein Ziel? Er will mit seiner verbrecherischen Vergangenheit abschließen und sich ausschließlich der legalen Kunst widmen… Wenn du ein Fan des preisgekrönten Bestsellers The Mind bist, dann solltest du The Mind Extreme ausprobieren. Die bekannten Regeln bleiben erhalten, aber nun läuft die Zeit gleich dopplet, synchron und entgegengesetzt. Es gibt zwei Stapel, die gleichzeitig bespielt werden, und manche Level müsssen sogar blind gemeistert werden!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn.

Teilgenommen werden kann bis zum 6. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr.