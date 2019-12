Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #5

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner das Buch Web Design. The Evolution of the Digital World 1990–Today aus dem TASCHEN Verlag, ein Gewinner Tarot. Weg der Achtsamkeit: Set mit Buch und Karten aus dem Königsfurt-Urania Verlag, drei Gewinner den Film Charles Dickens: Der Mann der Weihnachten erfand von KSM auf Blu-ray, ein Gewinner den Film General Commander – Tödliches Kommando von KSM auf Blu-ray und ein Gewinner das Kartenspiel KIPPELINO von NSV.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 130 EUR.

Die letzten drei Jahrzehnte waren von beispiellosen und bahnbrechenden technischen Umwälzungen geprägt. Von den ersten Desktop-Rechnern über Mobiltelefone bis zur virtuellen Realität: Aus keinem Bereich des Alltags und des menschlichen Miteinanders ist das Web mehr wegzudenken… Achtsamkeit ist die vielleicht schönste Art, mehr von seinem Leben zu spüren. Wenn wir achtsam sind, leben und erleben wir zugleich. Wenn wir uns mit Tarotkarten beschäftigen, sind wir mit allen Sinnen bei dem, was wir tun. Wir sind aufmerksam für den Augenblick, in dem wir Karten ziehen. Wir lassen die Bilder auf uns wirken und spüren nach, was sie bedeuten könnten… „Humbug!“ Soeben von seiner Amerika-Tour zurückgekehrt, jagt für den 31-jährigen Autoren Charles Dickens leider ein literarischer Flop den nächsten. Obwohl er bereits beachtliche Erfolge für sich verbuchen konnte und es auch familiär nicht besser laufen könnte, möchte sich der nächste „große Wurf“ so recht nicht einstellen… Jake Alexander, seineszeichens erfolgreicher CIA-Agent, sinnt auf Rache: ein wichtiger Kronzeuge und noch viel wichtiger, sein bester Freund Paul wurde von einem internationalen Waffenhändler ermordet. Doch auf die Agency ist in diesem Fall kein Verlass. Also macht Jake kurzen Prozess und hängt seine CIA-Karriere an den Nagel. Er startet einen privaten und strikten Rachefeldzug… Alle errichten gemeinsam ein Baumhaus, immer höher, Stufe um Stufe. Und da die Pläne der Architekten-Raben unbedingt eingehalten werden müssen, wird das Ganze ziemlich schnell ziemlich wackelig. Aber es ist möglich – wenn ihr einen kühlen Kopf und ein ruhiges Händchen bewahrt! Balance und Feinmotorik – ein großartiges Bauspiel für Kinder und Erwachsene!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 5. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.