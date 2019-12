Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #24

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Ein Gewinner das Buch France around 1900. A Portrait in Color aus dem TASCHEN Verlag, ein Gewinner das Buch Christo and Jeanne-Claude aus dem TASCHEN Verlag, vier Gewinner den Comic Invincible 1 von CrossCult, zwei Gewinner die PC-Software CyberLink PowerDVD 19 Ultra von CyberLink, ein Gewinner die Fingerprint Secure Tragbare Festplatte von Verbatim, drei Gewinner den Film Lucia und der Weihnachtsmann von Koch Media auf Blu-ray, drei Gewinner den Film Escape Plan – The Extractors von KSM auf Blu-ray, drei Gewinner das Album 20 Jahre DJ Ötzi-Party Ohne Ende von Universal Music, zwei Gewinner das Hörspiel 201/Höhenangst von Die Drei ??? von Europa und ein Gewinner das Hörspiel Johnny Sinclair: 06: Dicke Luft in der Gruft von Folgenreich gewinnen.

Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 820 EUR.

Der Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Frankreich eine Zeit des Aufschwungs. Nach einer Reihe von Unruhen und Aufständen in der Republik, die im Deutsch-Französischen Krieg von 1871 gipfelten, erlebte man eine Ära von Frieden, Wohlstand und Fortschritt. Aus den Ruinen der Konflikte brach die Belle Époque hervor und schenkte die typisch französische Lebensfreude… Diese aktualisierte XXL-Ausgabe – teils Biographie, teils kritische Analyse, teils Katalog – bringt die von Christo selbst gestaltete, erfolgreiche Collector’s Edition von TASCHEN wieder in den Handel. Sie deckt das künstlerische Gesamtwerk von Christo und Jeanne-Claude ab, von frühen Zeichnungen und Familienfotos, bis hin zu Plänen für künftige Projekte. Mark Grayson ist eigentlich ein ganz normaler Highschool-Schüler, der mit seinen Freunden abhängt, Samstag gerne mal länger schläft und emsig versucht, bei den Ladies zu landen. Abgesehen von der Tatsache natürlich, dass Marks Vater Nolan Grayson der berühmte Omni-Man ist und damit einer der mächtigsten Superhelden des Planeten. Mit dem schnöden Teenager-Alltag ist es aber bald schon vorbei… Abspielen & Übertragung von Formaten, die von Windows nicht unterstützt werden: Wussten Sie, dass Sie zusätzliche Plug-Ins benötigen, um gängige Formate wie HEVC (H.265) für Videos & HEIC für Fotos abzuspielen? Mit PowerDVD können Sie diese Formate nicht nur auf Ihrem Windows-PC abspielen, sondern auch auf Ihr Fernsehgerät… Diese Festplatte schützt zuverlässig sensible Daten, dafür sorgt die Kombination aus biometrischer Technologie und 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung die alle Daten auf dem Laufwerk nahtlos und in Echtzeit verschlüsselt. Der integrierte Fingerabdruck-Scanner ermög-licht den Zugang für bis zu acht autorisierte Nutzer, der Administrator kann zusätzlich mit einem Passwort auf das Gerät zugreifen. Eigentlich muss es das Schönste sein, als Tochter des Weihnachtsmanns aufzu-wachsen. Eigentlich. Denn wie die 12-jährige Lucia feststellen muss, ist auch im Winterwunderwald im nördlichsten Norden Grönlands die Gleichberechtigung noch nicht angekommen. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher, als der nächste Weihnachtsmann… Ray Breslin (Sylvester Stallone) ist zurück! Und mit ihm „Breslin Security“: Die Ein-Mann-Naturgewalt Trent Derosa (Dave Bautista) sowie der Überwachungsexperte und Computer-Crack Hush (Curtis „50 Cent“ Jackson) schaffen es in jedes Höllenloch von Gefängnis rein…und auch wieder raus! Aus Anlass des runden Jubiläums hat der dreifache ECHO-Gewinner DJ ÖTZI jetzt diese Hits und weitere musikalische Schätze für ein Doppelalbum zusammen gestellt, neu eingesungen und gere-mastered. 40 Songs, darunter fünf neue Lieder, in deutscher und englischer Sprache: „20 Jahre DJ ÖTZI – Party ohne Ende“. Spät abends erhält Bob den Anruf eines Unbekannten – mit verzerrter Stimme. Angeblich ist der Dritte Detektiv Zeuge eines Mordes geworden. Eines Mordes, begangen von einem psychopathischen Killer, der den Krimiautor Ben Hustler… Ich kann sie sehen! Wirklich sehen! Geister, Dämonen, Gespenster. Sie lauern in dunklen Nischen und Ecken, treiben ihr Unwesen … überall. Doch ich stelle mich ihnen entgegen und mache dem Spuk ein Ende. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Ich bin Geisterjäger. Borderlands 3 Merch, bestehend aus einem T-Shirt in Größe L, verschiedene Sticker und Anhänger, sowie einer coolen Federmappe.

