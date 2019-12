Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #23

Der neue 360° Kreuzfahrten – Nordeuropa Kalender 2020 mit traumhaften Bildern des Fotografen Holger Leue. Präsentiert werden die Bilder auf hochwertigem Papier im Format 500 mm x 350 mm.

Die Königin von Maar wird mit einem bösen Fluch belegt und muss mit der Anführerin ihrer königlichen Garde aus der Hauptstadt fliehen. Um Olwyn zurück auf ihren Thron zu bringen und das ganze Königreich vor einem drohenden Krieg zu bewahren, bleibt Captain Rook keine Wahl… sie muss mit Olwyn nach Isola reisen. Einzig auf der sagenumwobenen Insel, dem Land der Toten, liegt ihre letzte Hoffnung.

Die »SteuerSparErklärung« ist die richtige Lösung für Steuerzahler. Mit dem Start-Center und den Tools zur Datenüber-nahme, der vorausgefüllten Steuer-erklärung sowie dem Themenfilter wird die Steuererklärung optimal vorbereitet. Der »Rote Faden« unterstützt bei der eigentlichen Erstellung. Schritt für Schritt leitet der Assistent auch Steuerlaien sicher ans Ziel.

Mit YouDesign Photo Book erstellen Sie individuelle Fotobücher. Nutzen Sie die mitgelieferten Vorlagen, bearbeiten Sie diese oder gestalten Sie eigene Buchlayouts. Per Drag&Drop setzen Sie Hintergründe und Fotos auf Ihre Buchseiten, ergänzen Texte und Deko-Elemente und gestalten so schnell und intuitiv Ihr Fotobuch. Das Ergebnis drucken Sie auf dem heimischen Drucker, bei einer Online-Druckerei Ihrer Wahl oder bei einer Druckerei in Ihrer Nähe.

Olaf Hintz, Lehrer im Ruhestand, ist ein rollstuhlfahrendes Ekel und tyrannisiert jeden. Insbesondere seine Schwester Elfie, mit der er seit dem Tod seiner Frau in einer 120-Quadratmeter-Wohnung zu-sammenlebt. Elfie kümmert sich rührend um den alten Miesepeter, bis ihr der Kragen platzt und sie auf eine lange Kreuzfahrt flieht…

Nach der Zerstörung ihres Raumschiffes wird der junge Willy von seinen Eltern getrennt, mit denen er durch den Weltraum gereist ist. Seine Rettungskapsel landet auf einem wilden und unerforschten Planeten. Mit Hilfe von Buck, einem Überlebensroboter, muss er bis zur Ankunft einer Rettungsmission durch-halten…

Der desillusionierte israelische Spion Ari Ben-Sion (Jonathan Rhys Meyers) lebt undercover als deutscher Geschäftsmann in Berlin. Als jedoch seine Mission, einen syrischen Doppelagenten lebend nach Israel zu bringen, scheitert, wird auch Ari zurück nach Jerusalem beordert…

Howard Wakefield (Bryan Cranston), ein sehr erfolgreicher New Yorker Prozessanwalt, ist wie jeden Abend in einem überfüllten Zug auf dem Weg zurück in die Vorstadt zu seiner Familie, als er eine radikale Entscheidung trifft. Er kehrt nicht ins traute Heim zurück, sondern versteckt sich auf dem Dachboden über der Garage, um fortan seine attraktive Ehefrau…

Axe (Steven Seagal) ist ein ehemaliger Soldat der Special Forces, der eine Arztpraxis in Thailand eröffnet hat, um dort ein einfaches und friedliches Leben zu führen. Seine begnadeten Kung-Fu-Kampfkünste trainiert er nur noch zu Meditationszwecken und aus seiner Passion heraus. Doch mit der Idylle ist es schnell vorbei, als ein mit magischen Kräften gesegnetes Mädchen aus dem Dorf entführt wird…

Klößchen will eigentlich nur sein Taschengeld von seinem Schülerkonto abheben, um seine Freunde Tim, Karl und Gaby zu einem Eis einzuladen. Genau in diesem Augenblick wird die kleine Filiale der Taunitz-Privatbank Schauplatz eines Raubüberfalls. Aber die Verbrecher wollen nicht nur das schnelle Geld…