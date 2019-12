Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #22

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner die Kalender 360° England – London & Paris Kalender 2020 aus dem 360° Medien verlag, ein Gewinner das Kunstbuch Gerhard Richter aus dem TASCHEN Verlag, ein Gewinner das Buch Ein sinnvolles Leben: The School of Life aus dem Süddeutsche Zeitung Verlag, ein Gewinner das Album Größer Als du Denkst von Diane Weigmann und Rotschopf / Indigo, ein Gewinner das Hörspiel Johnny Sinclair 05: Dicke Luft In Der Gruft von Folgenreich, ein Gewinner den Sampler Sunshine Live 70 von Uptrax / Indigo, ein Gewinner den Film Terra Willy von EuroVideo auf DVD, ein Gewinner den Film Der Gefangene der Teufelsinsel von Pidax film auf DVD, Zehn Gewinner den Film Die Wahrheit der Lüge von WVG Medien auf Blu-ray, ein Gewinner das PC-Spiel Tropico 6 von Kalypso, und jeweils ein Gewinner das Spiel Trine 4 – The Nightmare Prince für die PS4, Xbox One oder die Nintendo Switch gewinnen.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 160 EUR.

Der neue 360° England – London Kalender 2020 mit traumhaften Bildern des Fotografen Franz Marc Frei. Präsentiert werden die Bilder auf hochwertigem Papier im Format 500 mm x 350 mm. Eine Begegnung mit dem deutschen Künstler Gerhard Richter, der dem Verhältnis von Malerei und Wirklichkeit neue Horizonte eröffnete. Von seinen frühen, fotografischen Gemälden, über den berühmten RAF-Zyklus, bis zu den späten abstrakten Bildern… Ein praktischer Ratgeber zu der wichtigsten Frage, der wir uns stellen müssen. Zu weitschweifend oder intensiv über den Sinn des Lebens nachzudenken, mag sonderbar, etwas lächerlich oder sogar sinnlos klingen. Denn es scheint, dass normale Sterbliche in dieser Frage keine gute Antwort finden werden. In Wahrheit aber sollten wir alle darüber nachdenken und ein für uns bedeutungsvolles Leben definieren. Diane Weigmann ist eine der emsigsten Sängerinnen ihrer Generation, die eine Reihe Soloalben, davor viele Jahre lang Veröffentlichungen mit ihrer Mädchenband Lemonbabies, mehrere Alben von Kinderliedern, Film- und Fernsehmusik und Gastspiele bei etlichen Musikern… Johnny Sinclairs Klassenkameradin Millie Edwards wurde mit Pustelfieber ins Krankenhaus eingeliefert kurz nachdem sie Johnny seinen ersten offiziellen Geister-jäger-Auftrag erteilt hat! Offenbar gibt es nur ein Mittel gegen das sonderbare Fieber: das gräuliche Greisenhaupt eine Pflanze, die ausschließlich auf Friedhöfen wächst und nur bei Mondschein zu sehen ist! Während die Temperaturen draußen wieder kälter werden, heizen wir nochmal so richtig auf! Mit der brandneuen sunshine live Vol. 70 schicken wir die heißesten und aktuellsten electronic Dance-Tunes auf eure Player – Hit auf Hit, direkt aus der Heavy Rotation von Deutschlands electronic music radio number one sunshine live! Nach der Zerstörung ihres Raumschiffes wird der junge Willy von seinen Eltern getrennt, mit denen er durch den Weltraum gereist ist. Seine Rettungskapsel landet auf einem wilden und unerforschten Planeten. Mit Hilfe von Buck, einem Überlebensroboter, muss er bis zur Ankunft einer Rettungsmission durch-halten. 1894 wird der französische Offizier Alfred Dreyfus (Kenneth Colley) des Landesverrats beschuldigt. Ein Pariser Kriegsgericht verurteilt ihn zu Einzelhaft und Verbannung auf die Teufelsinsel, ein unwirtliches Eiland vor der Küste Französisch-Guayanas. Oberst Georges Picquart (Richard Dreyfuss) ist neuer Chef der Spionageabwehr. Seine Nachf-orschungen ergeben, dass Dreyfus unschuldig ist: Der Spion ist ein anderer. Ein Autor hält in einem unterirdischen Labyrinth zwei Frauen gefangen: die Mutige und die Zögerliche. Er will sie zu Grenzerfahrungen bringen, auf den „Gipfel“. Er foltert sie körperlich und geistig. Doch seine Methoden führen nicht zum gewünschten Ergebnis. Seine Verlegerin, eine undurchsichtige Frau, treibt ihn weiter und weiter. Sie plant das Extrem. Wer spielt mit wem? In Zeiten von politischen Wirren und Unruhen verlangt es nach visionären Politikern, die mit Weitsicht und Scharfsinn die Geschicke ihres Landes lenken! Stürzen Sie sich als gefürchteter Diktator oder friedfertiger Staatsmann in das politische Geschehen auf dem Inselstaat Tropico und führen Sie Ihre eigene Bananenrepublik durch vier Epochen… Begleiten Sie drei legendäre Helden auf ihrer Reise durch fantastische Märchenlandschaften, um die Welt vor den Schatten des Albtraumprinzen zu retten. Erhalten Sie Trine 4: The Nightmare Prince in dieser Retail-Edition mit einer gedruckten Karte der Spielwelt.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 22. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.