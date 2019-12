Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #21

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner den 360° England – Südengland Kalender 2020 aus dem 360° Medien Verlag, ein Gewinner das Buch Porsche Motorsport / Porsche Sport 2019 aus dem Gruppe C Motorsport Verlag, ein Gewinner das Buch Kuckucks-Mädel Bärbel: Nur mit Freunden lernt man fliegen aus dem MEDU Verlag, ein Gewinner das Buch Zwei Leben: Erfahrungen eines jungen Deutschen aus dem MEDU Verlag, ein Gewinner den Film Die Hölle sind wir von Pidax film auf DVD, ein Gewinner den Film Buffalo Boys von der Busch Media Group auf Blu-ray, drei Gewinner das Album Unicorn von D’sound und ein Gewinner das PC Spiel Trine 4 von Maximum Games gewinnen.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 160 EUR.

Der neue 360° Südengland Kalender 2020 mit traumhaften Bildern des Fotografen Franz Marc Frei. Präsentiert werden die Bilder auf hochwertigem Papier im Format 500 mm x 350 mm. Porsche Sport erscheint zum 27. Mal und steht ihren Vorgängern in nichts nach, denn auch in diesem Jahr profitiert ein jeder begeisterter Fan dieses Erfolgstitels von der jahrelangen Erfahrung von unzähligen weltbekannten Motorsportfotografen, den fesselnden Texten namhafter, internationaler Journalisten und der Genauigkeit… Ein Vogel, der nicht fliegen kann? Gibt es das? Bärbels Freunde können gar nicht fassen, dass sie nicht weiß, wie das geht. Doch Frau Eule hat eine gute Idee. Glück im Unglück – Am Ende des 2. Weltkrieges gerät der junge Deutsche, Paul Karn, zunächst in amerikanische, dann in französische Kriegsgefangenschaft. Durch seine Sprachkenntnisse wird er Hausdiener bei einer reichen französischen Familie. Schnell fühlt er sich heimisch und beginnt, sich ein neues Leben aufzubauen. Eine unbewohnte Pazifikinsel gegen Ende des 2. Weltkriegs: Während die fürchterlichen Kämpfe in Asien anhalten, verschlägt es einen amerikanischen und einen japanischen Soldaten auf das Eiland. Der Umstand, dass beide unterschiedlichen Lagern angehören, führt dazu, dass sie sich als Feinde betrachten und einen Krieg im Kleinen führen. Bald erkennen die zwei Männer jedoch, dass sie es nur gemeinsam schaffen können. Im 19. Jahrhundert ist Indonesien unter niederländischer Kolonialherrschaft: In einem blutigen Massaker unter Führung des Gouverneurs van Trach wurde der Sultan getötet und seine beiden Söhne Jamar und Suwo ins amerikanische Exil gezwungen. Jahre später, gestählt durch die schweißtreibenden Arbeiten im wilden Westen, kehren sie zusammen mit ihrem weisen Onkel Arana zurück – entschlossen, ihre Heimat vom brutalen Besetzer van Trach zu befreien und… Das brandneue Album der norwegischen Erfolgsformation D‘SOUND bietet einen hitverdächtigen Mix aus Soul, Funk und Pop. Feat. ARMI MILLARE (UP DHA RMA DOWN und ARNETTA JOHNSON (BEYONCÉ, JAY-Z). ‘Unicorn’ erscheint als CD sowie im Vinyl-Format auf DAWORKS RECORDS. 1993 in Oslo von Sängerin SIMONE LARSEN, Bassist JONNY SJO und dem Schlagzeuger KIM OFSTAD gegründet… Begleiten Sie drei legendäre Helden auf ihrer Reise durch fantastische Märchenlandschaften, um die Welt vor den Schatten des Albtraumprinzen zu retten. Erhalten Sie Trine 4: The Nightmare Prince in dieser Retail-Edition mit einer gedruckten Karte der Spielwelt.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 21. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.