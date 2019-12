Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #2

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen können 5 Gewinner die CD Progressive Muskelentspannung nach Jacobson aus dem minddrops Verlag, 2 Gewinner die DVD Escape Plan: The Extractors von KSM, 2 Gewinner das Buch memento mori: Würzburg-Krimi aus dem TRIGA Verlag und ein Gewinner das PC Spiel Project Highrise: Architect’s Edition von Kalypso.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 150 EUR.

Sie ist sehr leicht zu erlernen, beansprucht nur wenig Zeit und entfaltet ihre positive Wirkung ab der ersten Minute. Sie wirkt grundsätzlich dem schädlichen Stress entgegen und kann so bei quasi allen daraus resultierenden Erkrankungen und deren Symptomen deutliche Linderung oder sogar Heilung bewirken.

Ray Breslin (Sylvester Stallone) ist zurück! Und mit ihm „Breslin Security“: Die Ein-Mann-Naturgewalt Trent Derosa (Dave Bautista) sowie der Überwachungsexperte und Computer-Crack Hush (Curtis „50 Cent“ Jackson) schaffen es in jedes Höllenloch von Gefängnis rein…

Würzburg, 1959: An einem kalten Wintertag entdecken drei Jungen auf ihrem Schulweg die Leiche eines alten Mannes. Adolf Feser wurde erschossen. Wer hatte ein Motiv, den verkrüppelten Kauz zu ermorden?

Als Architekt planen und errichten Sie weltberühmte Wolkenkratzer, die als Meisterwerke der Baukunst der Stolz der gesamten Stadt sind. Ein Hochhauskomplex besteht jedoch aus viel mehr als nur Stahl und Glas, er ist ein in sich verflochtenes Ökosystem voller Menschen, die darin leben und arbeiten. Sie werden zu einer komplexen Maschinerie, die Ihre starke Führung benötigt, um effizient zu laufen.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 2. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.