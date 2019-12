Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #19

Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner den 360° Deutschland – Sächsische Schweiz Kalender 2020 aus dem 360° medien Verlag, ein Gewinner das Buch Ideen auf Reisen aus dem Militzke Verlag, ein Gewinner das Buch Klein Reni aus dem MEDU Verlag, ein Gewinner die DVD Ed McBains 87. Polizeirevier Collection von Pidax film, Ein Gewinner die Dokumentation Die Geschichte des Trabants von Studio Hamburg Enterprises auf DVD, ein Gewinner das Hörspiel Folge 01: Mia Magie und die Zirkusbande von Kosmos und ein Gewinner das Hörspiel Kepler 62 Folge 02: der Countdown von Kosmos gewinnen.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 100 EUR.

Der neue 360° Deutschland – Sächsische Schweiz Kalender 2020 mit traumhaften Fotos des Fotografen Alex Hanicke. Präsentiert werden die Bilder auf hochwertigem Papier im Format 500 mm x 350 mm. Wie ein guter und gut geschriebener Reiseführer nimmt das Buch Interessierte mit auf eine 3000 Jahre umspannende Reise durch die philosophische Ideenlandschaft. Sie beginnt in den warmen Gefilden am Mittelmeer bei den griechischen Philosophen und führt über den gesamten europäischen Kontinent bis ins Heute. „Klein Reni“ ist ein sehr lebhaftes Kind. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie im Ruhrgebiet. Als durch den frühen Tod der Tante ihre beiden Cousinen zu ihnen ziehen, findet sie in der gleichaltrigen Gitte die ideale Spielgefährtin: Mutig, wild und gewiss nicht auf den Mund gefallen. Helga hingegen ist viel zu brav für die beiden „frechen Gören“, die vor allem Flausen im Kopf haben. Pidax präsentiert drei Krimis aus den 1990er-Jahren nach Werken des bekannten Schriftstellers („Die Saat der Gewalt“) und Drehbuchautors („Die Vögel“, „Auf leisen Sohlen kommt der Tod“) Ed McBain (1926-2005). Die Geschichten stammen aus Ed McBains langjähriger Romanreihe um das 87. Polizeirevier. Der jahrzehntelange zuverlässigste Gefährte aller DDR-Bürger wurde am 27.06.1990 um 8:02 Uhr das letzte Mal vom Produktionsband geschoben. Ein Filmteam war dabei und begleitete ihn auf dem Weg seiner Fertigstellung. Mia ist 10 Jahre alt und erlebt jede Menge verrückter Sachen. Vor allem, seit sie gemerkt hat, dass sie zaubern kann! Und dann besitzt Mia auch noch ein magisches Mal: einen Fleck im Gesicht, der dauernd seine Farbe ändert und anzeigt, was sie fühlt. Bei Freude färbt er sich zum Beispiel lila, bei Wut knallrot, bei Ekel schimmel-pilzgrün, bei Überraschung orange … Überall auf der Welt versuchen Kinder, das Spiel Kepler 62 zu knacken. Marie, die 14-jährige Tochter eines reichen norwegischen Waffenfabrikanten, kommt mit unorthodoxen Methoden ans Ziel. Ihr Preis: Sie darf in einem Camp in Nevada zusammen mit anderen ausgewählten Kindern für eine besondere Weltraum-mission trainieren…

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 19. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.