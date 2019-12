Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #18

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner den 360° Deutschland – München Kalender 2020 aus dem 360° medien Verlag, ein Gewinner Stanley Kubricks Uhrwerk Orange. Buch & DVD aus dem TASCHEN Verlag, ein Gewinner das Buch Photo Icons. 50 Schlüsselbilder und ihre Hintergründe aus dem TASCHEN Verlag, ein Gewinner das Buch Die 10x-Regel aus dem Wiley-VCH Verlag, ein Gewinner den Film Anna Karenina (1948) auf DVD von Studio Hamburg Enterprises, ein Gewinner den Film Die rote Herberge auf DVD von Pidax Film und ein Gewinner das Hörspiel Kepler 62 Folge 01: die Einladung aus dem USM Verlag gewinnen.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 120 EUR.

Der neue 360° Detuschland – München Kalender 2020 mit traumhaften Bildern des Fotografen Franz Marc Frei. Präsentiert werden die Bilder auf hochwertigem Papier im Format 500 mm x 350 mm. Uhrwerk Orange, nach dem Zukunftsroman von Anthony Burgess, ist ein Meisterwerk filmischer Satire. Ein ebenso mordlustiger wie von Beethoven besessener Anführer einer Gang unterzieht sich für die vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis einer experimentellen Therapie, die ihm den Abscheu vor Gewalt einimpfen soll – und wird schließlich von seinem eigenen freien Willen „geheilt“. Fotos haben eine merkwürdige Macht, unsere Wahrnehmung zu formen. Die bekanntesten Bilder gelangen ins kollektive Bewusstsein, definieren Epochen, schrei-ben Geschichte oder berühren etwas so fundamental Menschliches und Uni-verselles, dass sie weltweit nachwirken. Um diesen einzigartigen Einfluss zu erforschen, beschreibt und analysiert Photo Icons 50 ausgewählte Meilensteine der Fotogeschichte. Mit der 10X-Regel lernen Sie, den Aufwand festzulegen, der erforderlich ist, um herausragenden Erfolg zu garantieren und sicherzustellen, dass Sie Ihr Leben lang auf dieser Ebene weiterarbeiten können. Viele Menschen wünschen sich Erfolg und haben großartige Ideen, aber sie ergreifen nicht die Maßnahmen, die erforderlich sind, um ihr Leben auf das außergewöhnliche Niveau zu bringen, das sie verdienen. Bei einem Besuch in Moskau lernt die verheiratete Anna Karenina auf dem Bahnhof den Offizier Graf Wronski kennen. Nach einem Treffen auf einem Ball begleitet Wronski Anna auf deren Rückreise. Schließlich erliegt sie seinem Werben und lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein. Als ihr Mann davon erfährt, droht er mit der Scheidung und damit, ihr den gemeinsamen Sohn wegzunehmen. Die abgelegene Herberge in den südfranzösischen Bergen birgt ein dunkles Geheimnis: die Gäste, die hier absteigen, werden alle umgebracht und beraubt. Die armen Besitzer sichern sich auf diese Art ihr Überleben… Die Brüder Ari, 13 Jahre alt, und Joni, 10 Jahre alt, leben in einer Welt am Rande der Katastrophe. Da passiert eines Tages etwas Seltsames: Joni bekommt von einem fremden Mädchen das Computerspiel Kepler 62 geschenkt. Alle wollen dieses Spiel, denn nach dem letzten Level soll angeblich etwas Außergewöhnliches geschehen. Die Brüder spielen Tag und Nacht …

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 18. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.