Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #16

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner das Buch Zeit der Stille und Erwartung aus dem MEDU Verlag, ein Gewinner die Software SteuerSparErklärung 2020, drei Gewinner das Album Donnawedda-Volksmusik von Voxxclub von Universal Music, ein Gewinner die Serie Springflut Staffel 2 auf DVD von Edel und ein Gewinner das Würfelspiel ANUBIXX von NSV gewinnen.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 110 EUR.

Wenn das Feuer heimelig im Ofen knistert, es nach Tannen und Gewürzen duftet, ist Weihnachten nicht mehr fern. Eine Zeit der Familie, der Geborgenheit, der Wärme. Emsige Hände bereiten das Fest vor, eine gespannte Vorfreude liegt in der Luft, doch auch ein wenig Wehmut. Maximale Steuererstattung – Mit der SteuerSparErklärung können Sie Ihre Steuererklärung 2019 unkompliziert, schnell und mit bestmöglichen Ergebnissen erstellen. Roter Faden – Die Steuer-erklärungssoftware führt im Frage-Antwort-Stil durch die Steuer 2019. So wird ohne Fachwissen eine fehlerfreie Steuererklärung möglich. „Donnawedda Volksmusik – 2nd Edition“ beinhaltet somit 18 Titel, darunter die sechs neuen, mit den Kollegen eingespielten Versionen legendärer Hits, sowie dem Volksmusikhit „Donnawedda“, dem Schlagerhit des Jahres ‚I mog di so‘ und die beliebtesten Lieder der Originalausgabe des Albums. Einige Monate nach den schockierenden Erkenntnissen über ihre wahre Herkunft kehrt Olivia Rönningvon einem Selbstfindungstrip aus Mexiko zurück. Als die angehende Polizistin zufällig am Haus des Zollbeamten Bengt Sahlman vorbei-kommt, läuft ihr dessen Tochter Sandra panisch in die Arme, die kurz zuvor Bengts Leiche entdeckt hatte. Wolltest du nicht schon immer mal Baumeister sein und eine große Pyramide bauen? Dann ist Anubixx genau das richtige Spiel für dich. Errichte kolossale Bauwerke ganz ohne Wartezeiten, denn einer würfelt und alle bauen mit! Und wenn die Würfel nicht so fallen, wie sie sollen, dann rettet dich der Steinbruch.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 16. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.