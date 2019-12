Mediennerd.de Adventskalender 2019: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #15

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen. Heute möchte ich euch folgende Gewinne vorstellen. Zum einen könnte ein Gewinner das Buch Pietà: Die Geschichte einer Suche aus dem Wenz Verlag, ein Gewinner das Buch Enkelszungen: Ein Leitfaden für glückliche Großeltern aus dem MEDU Verlag, ein Gewinner den Film An Inspector Calls von Edel auf DVD und drei Gewinner die EP Nie Wieder Allein von Falk von Alster Records gewinnen.

Für mehr Infos klickt einfach mal auf die Bilder, ihr dürft euch einen dieser Gewinne am Ende des Beitrages aussuchen und mit etwas Glück, seid ihr der/die Gewinner/in. Viel Glück. Die Preise heute haben einen Gesamtwert von etwa 60 EUR.

Alle Wege führen nach Rom, lautet das bekannte Sprichwort … auf jeden Fall die Wege zweier sehr unterschiedlicher Männer, die sich in Rom kreuzen. Was verbindet einen deutschen Fotografen und einen amerikanischen Milliardär? Vorder-gründig gar nichts. Walter, vergeistigt, sensibel, zurückhaltend und Jack, gelangweilt, überheblich, draufgängerisch. 15 Jahre lang stand Markus Fenner, der Heihei-Opa, „an der Chronisten-Front“ und hat seine drei Enkel von ihrem ersten Überschreiten der Sprachgrenze an für die Nachwelt dokumentiert. Dabei ist eine stattliche Menge an Anekdoten zusammen-gekommen – mal heiter, mal bedenken-swert –, über die der Opa-Chronist staunend und mit reichlich Selbstironie nachdenkt. „An Inspector Calls“ blickt hinter die Fassade einer selbstherrlichen Oberschicht im blühenden Industriezeitalter. Vor diesem Hintergrund erschafft die aufwühlende BBC-Adaption von J.B. Priestleys meisterhaftem Theaterstück ein mitrei-ßendes Mysterium mit erstklassigen Darstellern und voller Spannung… Ein paar wenige Worte reichen nicht aus, um die Songs von Falks Debüt-EP „Nie wieder allein“ zu beschreiben. Es ist eine Handvoll Mainstream mit einem ordentlichen Schluck Pop und einer Prise Rock, was zusammen zu einem erdigen erwachsenen Sound führt.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 15. Dezember 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.