Mediennerd.de Adventskalender 2019 Tag #13

Für Sandy rückt der Traum von der Musikkarriere in greifbare Nähe, als ein international bekannter Manager eine Zusammenarbeit in Aussicht stellt. Das junge Talent stürzt sich sogleich in die Arbeit, geht gemeinsam mit ihrer Mutter auf Tour und singt in Clubs und auf lokalen Bühnen. Doch schnell merkt Sandy, dass sie so nicht weiterkommt…