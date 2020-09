Maya, Vol. 1 ist eine Serie mit u.a. Jay North, Sajid Khan, Jay North und Sajid Khan von Pidax Film aus dem Jahr 1967.

Maya, Vol. 1

Mit dem Schiff kommt Terry Bowen aus Amerika nach Indien, um seinen Vater zu besuchen, der am Hofe des Maharadschas als Berater lebt. Als er in Bombay von Bord geht, erfährt Terry, dass sein Vater seit einer Tigerjagd verschollen ist. Terry weigert sich, das zu glauben. Mit Hilfe des indischen Waisenjungen Raji machen sich die beiden jungen Männer auf die Suche nach Terrys Vater. Auf der Elefantendame Maya reiten sie durch Indien und geraten in viele gefährliche Situationen …

Jay North als Terry und Sajid Khan als Raji sind neben dem Elefanten Maya die Hauptdarsteller der Abenteuerserie „Maya“, die 1967 für das amerikanische Fernsehen produziert wurde. In Deutschland wurde die Serie erstmals ab 11. April 1970 ausgestrahlt und war ein großer Erfolg. Die Serie basiert auf dem 1966 entstandenen Spielfilm „Gefahr im Tal der Tiger“. Wie schon beim Film, war Frank King auch Produzent der Serie. Diese wurde vor Ort in Indien gedreht. Die Musik stammte aus der Feder von Hans J. Salter. Die Folge „Der Betrüger“ ist deutsch untertitelt, da keine Synchro mehr auffindbar war.

Wie cool, dass es diese Serie nun auf DVD gibt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie toll ich das finde. Begründung dafür ist meine Kindheit. Ich habe als Kind mal eine Serie gesehen, also diese Serie und habe das nur noch ganz dunkel in Erinnerung gehabt. Ich fand die Serie als Kind unglaublich spannend und habe mich auf jede Folge gefreut. Alle Jahre wieder hatte ich eine Erinnerung daran, aber ich habe nie herausgefunden um welche Serie es sich dabei handelte, das hatte ich nicht mehr im Gedächtnis. Jetzt wo diese ersten Folgen auf DVD erschienen sind, kam auch die Erinnerung wieder und ich kann diese Serie endlich wieder schauen. Ich freue mich mega und kann euch sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzuschauen.