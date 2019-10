Malcolm mittendrin – Die komplette Serie gibt es jetzt als SD auf Blu-ray. Im Original aus dem Jahr 2006 von Alive.

Malcolm mittendrin – Die komplette Serie

Die Kleinstadt-Idylle täuscht… Willkommen in der Welt des Chaos! Der hochbegabte Teenager Malcolm lebt mit seiner herzlich-verrückten Familie in einer typischen US-Kleinstadt. Vater Hal ist ein liebenswerter Spinner, Mutter Lois dagegen eine rechthaberische Diktatorin. Seine Brüder sind für jeden Unfug zu haben. Ob zu Hause, in der Nachbarschaft oder in der Schule – den Jungs stellen die Welt immer wieder auf den Kopf!

MALCOLM MITTENDRIN zählt zu den beliebtesten Fernsehserien! Die beliebte Familie krönt Bryan Cranston, der Walter White aus BREAKING BAD, als Malcolms tollpatschiger Daddy. Endlich gibt es alle 151 Folgen der 7 Staffeln komplett als SD on Blu-ray. Alle Folgen gibt es wahlweise im Widescreen- und 4:3-Retro-TV-Format! Dazu über zwei Stunden Bonusmaterial! Die „SD on Blu-ray“-Edition bietet DVD-Qualität, nutzt aber die Speicherkapazität der Blu-ray perfekt aus und bietet somit alle Folgen auf 5 Discs.

Ach habe ich diese Serie damals geliebt und bin zeitgleich erschrocken wie lange diese schon her ist. Mittlerweile schon 13 Jahr alt, Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz macht diese Serie auch heute noch jede Menge Spaß und ich habe so herzhaft gelacht. Zu seiner Zeit eben die beste Comedyserie die es gab, meiner Meinung nach und diese gehört einfach ins Regal für jeden Fan der Serie, daher meine ganz klare Empfehlung.