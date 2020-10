Make Fake News Great Again ist ein Partyspiel aus dem HUCH Verlag vom 31. August 2020.

Make Fake News Great Again

Du kennst die Wahrheit? Nichts als die Wahrheit? Du willst die Welt an deinen News teilhaben lassen? Dann raus damit und erfinde die geilsten Stories. Aber Achtung – es sind immer alle Spieler an den News beteiligt und jeder steuert seine Inhalte bei. Jeder wirft eine Karte in den Ring, doch nur du machst die News. Verwerte die Infos der anderen Spieler. Aber Vorsicht, mindestens ein Inhalt hat nichts in deiner Story zu suchen. Und du entscheidest, welcher das ist. Lass die Karte auffliegen und verteile so Minuspunkte.

Wer die schönsten Fake News – Great Stories erzählt, verdient sich den Respekt der anderen und reitet ganz nebenbei einen Mitspieler in die Sch***. Also das Spiel ist ja mal mega witzig. Was habe ich Tränen gelacht. Meistens läuft es aufs Thema Sex hinaus und dann kommen auch mal so Storys zusammen wie folgende: Johnny Depp bekam den Oscar als bester Darsteller weil er in seinem neuen Film Sex mit 100 Männern hatte und wie eine Studie unter 1000 Männern beweist, ist dieses besonders schmerzvoll“. Ich sag euch, dieses Spiel ist ein Hit und ein absoluter Angriff auf eure Lachmuskeln.