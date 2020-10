Magische Kindheit: Impression und Inspiration für eine Welt voller Spiel- und Erlebnis(t)räume ist ein Buch aus dem Christophorus Verlag vom 23. September 2020.

Magische Kindheit

Abseits von Handy und TV-Bildschirmen wartet eine Welt voller Inspiration, Kindheitserinnerungen und Zauber. Aufgeteilt in Jahreszeiten bietet dieses Buch für Eltern Anleitungen für fantastische Projekte. Angefangen bei Bastelideen über lustige Spiele in der Natur bis hin zu tollen Verkleidungen: Ein wundervolles Universum für Eltern und Kinder!

Eines der coolsten Bücher die ich lange hier auf meinem Schreibtisch hatte. So viele kreative Ideen, was man mit seinen Kindern alles machen kann und dann auch noch sortiert nach Jahreszeiten. Damit könnt ihr eure Kinder so extrem lange beschäftigen und Spaß haben. Sei es nun Schattenspiele bauen, draußen unterwegs sein, was basteln etc. das Buch bietet so viele Ideen, dass man gar nicht weiß0 wo man anfangen soll. Ich fand die Idee Häuser zu basteln aus alten Milchkartons cool, sowas hat jeder zu hause, man muss nur die Idee haben und kreativ sein. Ich kann euch daher dieses Buch mehr als nur empfehlen, viel Spaß dabei, eure Kinder werden es euch danken.