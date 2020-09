Männertrip ist eine Komödie mit u.a. Jonah Hill und Russel Brand von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2010.

Männertrip

Musiklabel-Praktikant Aaron bekommt den Auftrag, den exzentrischen Rockstar Aldous Snow in 72 Stunden von London via New York zum großen Comebackgig nach Los Angeles zu bringen. Dieser ist nach einem Karriereknick und der Trennung von seiner großen Liebe zum dauerberauschten Partymonster geworden. Kein Wunder also, dass Aaron große Mühe hat, den divenhaften Star zum Ziel zu bringen. Ein von Aldous beschlossener Zwischenstopp in Las Vegas macht die Sache nicht leichter. Doch um ihn nicht zu verärgern hat Aaron keine andere Wahl als mitzufeiern. Zwischen dubiose Drogendeals, wilden Raufereien und exzessiven Partys versucht er alles,um seinen Schützling rechtzeitig auf die Bühne zu bekommen.

Mega witziger Film, der mittlerweile schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, was mich total wundert, hätte ich nicht gedacht. Wie schnell doch die zeit vergeht, kommt mir vor wie vor einigen Monaten, dass dieser Film neu war. Auf jeden Fall hat er es jetzt endlich mal auf Blu-ray geschafft und wer Komödien mag, die etwas absurd und übertrieben sind, muss hier unbedingt zugreifen.