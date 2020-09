Macky Pancake – Die Abenteuer eines Unwahrscheinlichen ist eine Krimiserie mit u.a. Wolfgang Neuss von Pidax Film aus dem Jahr 1961.

Macky Pancake

Immer wieder nimmt Macky Pancake den Mund zu voll. Bescheidenheit zählt nicht zu seinen Tugenden. Stets hält er sich für den Meister aller Meisterdetektive. Macky erzählt jedem, der ihm über den Weg läuft , wie genial er seine Fälle löst. Aber im Vertrauen: Alles Angabe! Denn in Wirklichkeit hat Macky noch nie einen Fall aufgeklärt und sich immer nur mit fremden Federn geschmückt. Bei seinen Fällen stellt er sich immer hilflos an und macht Fehler am laufenden Band. Die eigentliche Arbeit machen andere für ihn. Sein Assistent heißt Timotheus Wumme und ist das krasse Gegenteil von Macky Pancake. Er ist äußerst zurückhaltend und ein wenig ängstlich. Doch wie kommen die beiden Gegensätze auf Dauer miteinander klar?

Der berühmte Kabarettist Wolfgang Neuss spielt in der dreiteiligen Kriminalkomödie „Macky Pancake“ die Titelrolle. Autor Wolfram Simon hat die Handlung speziell auf den Hauptdarsteller zugeschnitten. Unter der Regie von Jochen Wiedermann sind Jo Herbst, Inge Wolffberg und Wolfgang Gruner in weiteren Rollen zu sehen.