Lustiges Taschenbuch Halloween 06: Gruselgeschichten aus Entenhausen ist ein Comic aus dem Egmont Ehapa Media Verlag vom 25. September 2020.

Lustiges Taschenbuch Halloween

Nichts für schwache Nerven ist das LTB Halloween. Geister, Monster und andere Spukgestalten kommen aus den Schatten dieser Seiten gekrochen, um Angst und Zähneklappern zu verbreiten. Davon können die Drillinge Tick, Trick und Track ein düsteres Lied singen. Müssen die furchtlosen Fieselschweiflinge beim Zeltlager des Grauens doch feststellen, dass auch sie vor Grusel, Grauen und Gänsehaut nicht gefeit sind. Offenbar ist es leichter, Bammel zu kriegen, als den Ehrentitel B.A.M.M.E.L. zu gewinnen! Denn der Gruselsumpf macht seinem Namen alle Ehre. Auch in Dagobert Ducks Geldspeicher geht es nicht mit rechten Dingen zu. Während der Geschäftsmann die Fahrgeschäfte seines neuen Vergnügungsparks testet, sollen Donald, Dussel und Gustav seine Nummer eins hüten. Doch während der Nachtwache erwachen plötzlich die Schätze aus Dagoberts Trophäenkammer zum Leben – samt Feuer speienden Jadedrachen.

Es ist nicht mehr so lange hin bis Halloween und freut ihr euch auch schon? Feiert ihr es, bzw. seid ihr da so richtig in Stimmung? Wenn dem so ist, dann kann ich euch den aktuellen Sonderband vom Lustigen Taschenbuch empfehlen, denn das bringt eine gewisse Stimmung auf Halloween. Hier hat man nochmal einige tolle und gespenstige Geschichten Zusammengetragen, die wirklich nichts für schwache Nerven sind, alles natürlich kindgerecht verpackt. Ich fands sehr lustig und kann euch diesen Sonderband wieder einmal sehr empfehlen.