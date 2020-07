Lumberjack’s Dynasty ist ein Spiel, mehr eine Lebenssimulation von Toplitz Productions das am 30 April 2020 auf Steam erschienen ist.

Lumberjack’s Dynasty

Lumberjack’s Dynasty liefert dir eine unverwechselbare Mischung aus Forstwirtschaft, Holzfällerei und Lebenssimulation kombiniert mit Rollenspielelementen. Du startest in einem alten Holzfällerbetrieb, den Du nach und nach von deiner Tante und deinem Onkel übernimmst, um ihn wieder in seiner früheren Pracht erstrahlen zu lassen. Neben der reinen „Holzfällerei“ kannst du im Rahmen einer Story eine Vielzahl von Quests lösen. Darüber hinaus gilt es, deine eigenen Fertigkeiten zu verbessern sowie neue zu erlernen, um schneller und professioneller arbeiten zu können und dir weitere Gameplay Optionen zu erspielen.

Es steht dir jederzeit frei, deine Spielweise deinen Wünschen anzupassen: Entscheidest du dich für den schnellen Weg zum Holzfäller, der alles im Hauruck-Verfahren löst, indem er große Wälder kauft, viele Bäume fällt, diese zu verschiedenen Produkten verarbeitet und damit den wirtschaftlichen Erfolg sichert? Oder nimmst du dir mehr Zeit, um das Spiel in seiner ganzen Tiefe zu erkunden und eine große Vielfalt an zusätzlichen Möglichkeiten zu erleben? Es erwarten dich unter anderem: Reparatur und Renovierung von Gebäuden und Fahrzeugen, Angeln, Erzeugung von Honig, Gemüseanbau, viele Gespräche und Nebenquests mit Einheimischen, die Suche nach der Liebe deines Lebens und schließlich die Gründung deiner eigenen Familie.

Zunächst muss man mal erwähnen, dass das Spiel noch im Early Access ist, es wird also ständig noch erweitert. Aber schon zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert es und macht es richtig viel Spaß. Eine Lebenssimulation als Handwerker sozusagen, die wirklich Laune bringt. Ich fiebere schon immer den Updates entgegen und freue mich so heftig auf das fertige Spiel, ein Spiel an dem ich mal wieder so richtig Spaß hatte.