Lukas, Staffel 1 ist eine Serie und auf dieser DVD die ersten 13 Folgen mit u.a. Dirk Bach, Maria de Bragança, Hansjoachim Krietsch, Katja Bellinghausen und Alexander Grill von Pidax Film aus dem Jahr 1996.

Der stets gut gelaunte, kleingewachsene und übergewichtige Lukas Lenz (Dirk Bach) ist Schauspieler. Seine Rolle ist die einer Fledermaus in einer Kindersendung. Privat ist er verwitwet, hat immer wieder neue Freundinnen und bewohnt mit Tochter Lisa (Maria de Bragança) und Vater Ludwig (Hansjoachim Krietsch) eine Altbauwohnung in Köln. Die äußerst unterschiedlichen Charaktere dieser drei Hauptfiguren sorgen für jede Menge Zündstoff , Generationskonflikte, Verwechslungen und nicht zuletzt für jede Menge unterhaltsames Chaos …

Einfach herrlich, ich habe mich so gefreut, dass diese Serie endlich auf DVD herausgekommen ist, weil ich sie damals als Jugendlicher geliebt habe. Dirk Bach spielt hier seine Paraderolle in der ich ihn damals kennengelernt habe. Ein großartiger Komiker und Schauspieler, man habe ich ihn gemocht und man vermisse ich ihn und seine Künste heute noch. Diese Serie war absolut genial, auch heute noch habe ich mega viel Spaß daran und kann genau so viel drüber lachen wie damals, absolut mein Humor. Ich kann sie euch definitiv empfehlen, selbst wenn ihr sie von damals nicht kennt, dann schaut unbedingt mal rein, ganz große Comedy-Kunst.