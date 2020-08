Little Town ist ein Brettspiel aus dem Idello Verlag vom 30. September 2019.

Little Town

Weit hinter den fernen Bergen liegt ein fruchtbares Land, das erkundet werden will. Diese von Reichtümern überquellende Region ist der ideale Platz, um mit dem Bau einer wundervollen Stadt zu beginnen. Sammelt Rohstoffe, um euer erstes Bauwerk zu errichten, setzt dann ein weiteres dazu und noch eins, und so weiter, bis eine großartige Stadt entstanden ist! Habt ihr das Zeug, ehrgeizige und talentierte Baumeister zu werden?

Ein sehr schönes und kurzweiliges Brettspiel für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Ich muss sagen, dass ich genau solche kleinen Aufbauspiele sehr mag. Zum einen weil es das strategische Denken fördert, in diesem Falle speziell, weil man es mit seinen Kindern sielen kann und weil die Spielrunden auch nicht zu lange gehen. Little Town ist also ein Spiel, dass man immer mal wieder vorholen kann. Dabei stimmt auch der Preis voll und ganz, die Qualität ist super und man hat einfach eine Menge Spaß, vielleicht auch weil die Spielregeln sehr einfach gehalten sind. Daher würde ich Little Town für Familien empfehlen, schaut es euch unbedingt mal an. Ach ja, es sieht auch verdammt süß aus.