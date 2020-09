Liebe und Tod auf Java ist der komplette Abenteuerzweiteiler mit u.a. Murial Baumeister und Francis-Fulton-Smith von Pidax Film aus dem Jahr 2013.

Liebe und Tod auf Java

Die Tochter eines deutschen Plantagenbesitzers auf Java verliebt sich kurz vor der Besetzung durch japanische Truppen im Zweiten Weltkrieg in einen jüdischen Banker. Liebesleid, der Tod des Vaters und das Einmischen ihres nationalsozialistisch gesinnten Bruders in die Geschäfte der Plantage, lassen die junge Frau verzweifeln. Doch mit dem Kriegsende wendet sich das Blatt …

Pidax präsentiert den historischen Abenteuerzweiteiler aus dem Jahr 2013 nach einem Buch von Christian Pfannenschmidt. Neben Muriel Baumeister als Plantagentochter und Francis Fulton-Smith als jüdischer Bankier spielen Michael Mendl, Gottfried John, Sonja Kirchberger und Sven Martinek. Gefilmt wurde in Malaysias Dschungellandschaft. Aufwändige deutsche TV-Unterhaltung!

Die Story fand ich gewöhnungsbedürftig, das war ehrlich gesagt nicht so meins, dennoch hat mich der Film überzeugt, weil einfach top Schauspieler dabei waren, die ihre Rollen und Charaktere super gespielt haben. Besonders Muriel Baumeister hat mich begeistert. Ich bin Fan dieser Darstellerin und habe mir den Film wegen ihr angeschaut. Ich kann euch also sagen, dass auch wenn ihr nicht so auf diese Art von Abenteuerfilmen steht, der Film durchaus wegen der Besetzung was hat und sehenswert ist, daher schaut einfach selbst mal rein.