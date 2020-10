Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry ist ein Adventure von Assemble Entertainment, welches am 7. November 2018 auf Steam erschien.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry

Hey Ladies, ich bin wieder im Geschäft! In meinem neuen Abenteuer Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry verschlägt es mich – wie auch immer – vom Ende der 80er direkt ins 21. Jahrhundert – und Wow, hat sich die Welt vielleicht verändert! Während mein Welt- und Frauenbild aus den 80ern mit der modernen Realität härter zusammenprallt, als die Brüste einer drallen Blondine beim Joggen am Strand, date ich mich nun durch die moderne Welt!

In einem für mich typischen Point & Click-Abenteuer erleben wir gemeinsam, wie ich mich in Faith, die rattenscharfe Assistentin des Bosses von Prune, einem weltweit erfolgreichen Technologieunternehmen, verliebe. Da heutzutage aber selbst Dating digital abläuft, muss ich erst einmal an meinem Score bei Timber arbeiten, dieser total angesagten Dating-App, indem ich Frauen date, ihre Bedürfnisse befriedige und so Punkte für mein Timber-Profil sammle. Und zwischendurch immer mal wieder kurz ein paar neue Bikinifotos bei Instacrap checken – das 21. Jahrhundert ist echt knorke!

Ich bin schon ü40 Jahre alt, das heißt ich habe diese 80er Jahre Zeiten mit Larry mitgemacht. Damals fing ich an mit Computerspielen und war so in einem Alter wo ich natürlich auch diesen ganzen sexualisierten Humor klasse fand. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich die ersten Teile gefeiert habe. Irgendwann so in den 2000er Jahren wurde die Marke nicht mehr so toll. Die Spiele die da erschienen sind haben mich nicht mehr weggehauen, irgendwie hatte man es nicht geschafft den typischen Humor wieder einzufangen und mich zu begeistern.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry hab ich jetzt beinahe 2 Jahre lang nicht gespielt, ich hatte auch ehrlich gesagt nicht mehr so das riesen Interesse an der Marke, war das eben auch son 80er und 90er Jahre Ding. Aber dann habe ich gelesen, dass dieser Teile eine Fortsetzung bekommt und dachte bei mir so „Dann muss es nicht schlecht sein“ und ich hab es jetzt dennoch mal gespielt. Was soll ich sagen, ich hab das Spiel in einem Rutsch gespielt, später wegen den Steam Achievements sogar noch Abschnitte nochmal. Das Spiel hat mich so gefesselt, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte zu spielen. Im Grunde kann man sagen, dass es nahezu perfekt den Humor der 80er einfängt und was ganz neues modernes darauf macht. Ich habe selten bei einem Computerspiel so viele Tränen gelacht wie in den letzten Stunden mit Larry.

Das Spiel ist dermaßen gelungen, es macht so viel Spaß, ein perfektes Adventure in genau der richtigen Länge. Was soll ich noch sagen, ich bin schwer begeistert, dass es heutzutage noch eine Spielefirma schafft son Ding aufn Markt zu hauen, wo es Adventures im Grunde die letzten Jahre eher schwer haben. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuschauen, das lustigste Adventure, was ich in den letzten, sicher über 20 Jahren gespielt habe.

Am 15. Oktober erscheint der Nachfolger Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice, den ihr schon in einer Demoversion round about eine Stunde lang anspielen könnt. Hab ich getan, hat auch wieder total Spaß gemacht und ich fiebere nun dem 15. Oktober entgegen. Bleibt noch etwas Zeit diesen Teil vorher zu spielen und die gesamte Story dann zu genießen, viel Spaß dabei.