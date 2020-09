LEGO® Harry Potter™ – Rätselbox für Zauberschüler ist eine Box aus dem AMEET Verlag vom 18. September 2020.

LEGO® Harry Potter™ – Rätselbox für Zauberschüler

Spielspaß in der Welt von Harry Potter Ein interaktives Erlebnis für junge Hogwarts-Fans Die LEGO® Harry Potter™ „Rätselbox für Zauberschüler“ lädt Kinder dazu ein, in die Wizarding World einzutauchen. In dem außergewöhnlichen Format wird mit einer detailgetreuen 3D-Spielszene zum Herausnehmen und zwei Rätselbüchern die Zaubereischule lebendig. So steht jungen Fans nichts im Weg die außergewöhnlichsten Orte der kultigen Harry Potter Filme zu entdecken.

Mit den liebevoll handgezeichneten Illustrationen und den beiden LEGO® Minifiguren „Harry Potter“ und „Draco Malfoy“ können die Kinder die actionreichen Szenen aus den Filmen im eigenen Kinderzimmer nachstellen. Der LEGO® Humor, die aufstellbare, von zwei Seiten bespielbare, Spielkulisse und die abwechslungsreichen Spielelemente versprechen ein intensives Spiel- und Leseerlebnis für junge Zauberlehrlinge. Die Rätselbox ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Ein tolles Erlebnis für kleine und auch große lego Harry Potter Fans, denn zum einen werden Kinder durch die Rätsel und das Nachstellen der Filme begeistert und zum anderen sind das zwei interessante Sammelfiguren, die sicher mal an Wert gewinnen werden, also Win-Win Situation für Lego Sammler mit kleinen Kindern. Schlagt also zu, diese Box macht wirklich Laune.