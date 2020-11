Led Zeppelin – Alle Songs ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag vom 2. Oktober 2020.

Led Zeppelin – Alle Songs

Der Aufstieg von Led Zeppelin begann 1968 in einem winzigen Club, doch bereits ihr zweites Album stieß die Beatles vom Thron der US-Charts. Ihr Stil war geprägt von musikalischem Wagemut: Klassiker wie „Whole Lotta Love“ und „Stairway to Heaven“ leben vom typisch schweren Led-Zeppelin-Sound mit markanten Gitarrenriffs von Jimmy Page und der Stimmkraft Robert Plants. In „Led Zeppelin – Alle Songs“ zeichnen die Musikjournalisten Jean-Michel Guesdon und Philippe Margotin Song für Song die Erfolgsgeschichte der britischen Kultband nach.

Mit dem Tod von Drummer John Bonham starb auch Led Zeppelin. Das Vermächtnis der Musiklegende lebt jedoch bis heute fort: Dreißig Jahre nach Auflösung der Band werden ihre Alben immer noch millionenfach gekauft. Und das nicht nur von Fans, die schon in den 70ern bei den ausufernden Bühnenshows mitrockten! Als Pioniere des Blues Rock, Progressive Rock und nicht zuletzt als prototypische Hard-Rock-Band begeistern „Led Zep“ auch junge Hörer jeder Generation. Auf 600 Seiten gehen Jean-Michel Guesdon und Philippe Margotin diesem Phänomen auf die Spur und analysieren in nie dagewesener Detailfülle die Geschichte der berühmten Musiker. Hören und lesen Sie sich durch ein Stück Musikgeschichte und erleben Sie alle Songs von Led Zeppelin noch einmal neu!

Im Grunde kann man es ganz kurz sagen, dies ist ein absolutes Highlight und jetzt schon ein Kultbuch zu der Kult Band. In diesem grandiosen dicken Band erfährt man alles zu der Gruppe. Sei es nun die Entstehungsgeschichte, die einzelnen Songs oder jedes Highlight das es um die Band gibt. Das wird präsentiert mit eindrucksvollen Texten und noch eindrucksvolleren Bildern. Ein absoluter Pflichtkauf für jeden Fan. Mehr kann man dazu nicht sagen, ein perfektes Buch, vielmehr ein perfektes Porträt der Band, das ich absolut empfehlen kann.