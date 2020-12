Kokostherapie für Haustiere ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 19. November 2020.

Was können Sie tun, wenn Ihre Katze Würmer hat? Geben Sie ihr Kokosöl! Was können Sie gegen übel riechenden Hundeatem unternehmen? Probieren Sie es mit Kokosöl! Was, wenn Ihre Katze eine Ohrenentzündung hat? Auch hier hilft Kokosöl! Ob Sie es glauben oder nicht: Kokosöl ist ein höchst wirksames Mittel bei vielen häufig vorkommenden Gesundheitsproblemen. Deshalb hat es sich auch bei Tieren den Ruf eines Superfoods erworben – eines Nahrungsmittels, das weit über seinen Nährwertgehalt hinaus gesundheitliche Vorteile bietet. Kokosnüsse und Kokosöl haben sich schon seit langer Zeit als Lebensmittel sowie als sichere und wirksame Medizin nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren bewährt. Die meisten Tiere lieben den Kokosgeschmack. Katzen, Hunde, Papageien, Kanarienvögel, Hühner, Pferde, Ziegen, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen und andere Tiere können von den ernährungsphysiologischen und medizinischen Eigenschaften des Kokosöls profitieren.

Also dieses kleine Buch fand ich mal richtig interessant. Mir war es bisher nicht bewusst, dass Tiere offenbar Kokos so gerne mögen und das es bei so vielen Dingen hilft. Ich habe eine Katze, die ist bald 13 Jahre alt und da muss man sich altersbedingt auch schon mal die ein oder andere Sorge machen und dieses Buch hat da und noch viel mehr Tipps parat wie man den Zustand herauszögern und oder verbessern kann. Auch viele Tipps rund um Kokos, also nicht alles dreht sich nur darum, man bekommt auch jede Menge anderes Wissen vermittelt, was ich beachtlich finde bei der Kompaktheit des Buchs. Man hat es hier geschafft wirklich wichtige Informationen in wenigen Worten zu vermitteln und daher meine ganz klare Empfehlung für dieses Buch, schaut es euch unbedingt mal an.