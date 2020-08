Kirogi Gaming-Stuhl, Gamer-Stuhl mit Fußstütze, Ergonomischer Computerstuhl, Verstellbarer PC-Gaming-Stuhl für Erwachsene, großer und hoher Bürostuhl aus Kohlefaser Leder.

Fantastisch aussehende High Density Carbonfaser mit weichem Griff. Wasserdicht, atmungsaktiv, haltbarer als normales Leder. Die segmentierten 6 muskelähnlichen Polsterkissen, die mit industrietauglicher Näh- und Presstechnik Ihre Rückenlehnen stark stützen können. Der ergonomische Stuhl ist außerdem mit einem Kopfkissen und einer Lendenwirbelstütze ausgestattet, die Ihnen rundum Komfort bieten.

Verbessern Sie die Seitenflügel, um sicherzustellen, dass von beiden Seiten kein Druck auf den Oberschenkel ausgeübt wird. Eine breitere Sitzfläche und eine 13 cm dicke Sitzfüllung mit hochdichtem Schaumstoff tragen dazu bei, die Müdigkeit des tagelangen Sitzens zu lindern. Die verbreiterten und weich gepolsterten Armlehnen sind in der Höhe von 30cm-38cm verstellbar.

Der Kirogi-Spielsessel kann bis zu 200kg tragen. Hochwertige ausbalancierte Klasse-4-Gaszylinder mit SGS-Zertifizierung können den Stuhl sanft auf und ab heben. Der Sitz verfügt über einen robusten Metallrahmen, ein stabiles und langlebiges 5-Sterne-Fußkreuz und eine 360-Grad-Leichtlaufrolle bietet hervorragende Stabilität und Mobilität.

Der Spielerstuhl verfügt über eine 20¡ãkontrollierbare Schaukelfunktion, die sich wie ein Bett auf 180¡ã umlegen lässt. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, spielen, lesen, fernsehen oder ein Nickerchen machen möchten – Sie können den Stuhl einfach in jede gewünschte Position bringen. Die versenkbare Fußstütze zum Entspannen. Das verstellbare Lendenkissen stützt Ihre Wirbelsäule hervorragend ab.

Ich hab ja nen ganzes Weilchen nach einem vernünftigen Gaming Stuhl gesucht und ihn mit diesem gefunden, denn er erfüllt einige Spezifikationen die mir wichtig sind. Zum einen eine breite Sitzfläche, eine gewisse Stabilität und verstellbare Armlehnen. Nach dem Aufbau vorhin, der unter eine Stunde gedauert hat, sitze ich nun auf ihm und schreibe diesen Beitrag. Ich sitze bequem, der Aufbau war einfach, weil vieles schon vormontiert war. Man muss das auch nicht zwingend zu zweit aufbauen, ich habe es, wie gesagt, alleine in round about 45 Minuten geschafft. Okay, ich habe die Fußlehne weggelassen, die brauche ich nicht, aber das wäre nur ein kleiner Arbeitschsschritt gewesen. Ich kann euch diesen Stuhl sehr empfehlen, ich finde die Qualität für den Preis völlig in Ordnung und bin gerade schwer begeistert. Schaut ihn euch am besten doch selbst mal an.Das einzige was nicht so komisch war, ich wohne im 2. OG und musste das 30Kg Paket selbst hochtragen. Aber Spaß beiseite, toller Stuhl, probiert ihn aus.