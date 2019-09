Kika Tanzalarm Club ist ein Sampler von Karussell (Universal Music) vom 20. September 2019.

Kika Tanzalarm Club

TanzAlarm Club – Die stärksten Songs aus der aktuellen ersten Staffel des rundum-erneuerten TanzAlarm! „A-E-I-O-U – Du gehörst doch mit dazu, komm und sei dabei, fühl Dich heute frei“, das kennt wirklich fast jedes Kind. Viele Millionen Mal wurde der Tanzalarm-Song A-E-I-O-U Komm, lass uns tanzen auch bei Youtube geklickt. Das Erfolgsrezept: Coole Tanz Moves zu coolen Songs. Schon seit 15 Jahren gibt es den TanzAlarm im KiKA, jetzt nennt er sich rundumerneuert TanzAlarm Club. Alle Fans dürfen sich aber auch weiterhin über bekannte TanzAlarm-Gesichter wie Singa, Volker Rosin und den TanzTapir freuen. Auf dem neuen Album sind die neuen, exklusiven TanzAlarm-Kids-Hits und die besten Tanz-Songs der prominenten Gäste aus den ersten 13 Folgen auf versammelt. Mit Nilsen, Bürger Lars Dietrich, herrH vielen mehr und den TanzAlarm Kids.

Ich fand die Musik von herrH besonders gut hier. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich herrH bisher nicht kannte und mir dieses Genre der Kindermusik auch neu ist. Ich hatte da die Tage davon gelesen und wollte unbedingt mal reinhören was sich dahinter verbirgt, denn als ich Kind war, gab es so etwas nicht. Ich finde es klasse, dass Kinder so schon sehr jung mit Musik in Berührung kommen, denn Musik inspiriert ja auch und hat etwas kreatives. Die Musik von herrH ist fröhlich, modern und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kinder das mögen werden und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Für mich als Erwachsener ist die Musik natürlich etwas zu kindisch, dennoch empfehle ich diese Cd euren Kindern, genau das Richtige für die Kleinen. Aber insgesamt fand ich den Sampler gut, hört einfach mal rein.