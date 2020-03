Kanada-Osten – Reiseführer von Iwanowski: Individualreiseführer mit Extra-Reisekarte und Karten-Download (Reisehandbuch) vom 26. Februar 2020.

Kanada-Osten – Reiseführer von Iwanowski

Stadturlaub und Naturerlebnis lassen sich im Osten Kanadas problemlos kombinieren. In Metropolen wie Toronto, Ottawa, Montréal und Québec staunt man über moderne Architektur und genießt das internationale Flair auf den Straßen, in Museen, Geschäften und Restaurants. Unweit der großen Städte trifft man auf unberührte Natur – lassen sich Wale, Elche, Bären und Adler in freier Wildbahn beobachten, stehen Outdoor-Enthusiasten vielfältige Aktivitäten zur Verfügung. Eine Reise durch das zweitgrößte Land der Erde verspricht abwechslungsreiche Eindrücke, Begegnungen und Erfahrungen.

Iwanowski‘s Reiseführers Kanada-Osten liefert alle notwendigen Informationen für einen Individualurlaub mit vielen praktischen Tipps und Vorschlägen für zwei- bis vierwöchige Rundreisen. Dabei können die Highlights miteinander verbunden werden – ob man sich mit dem Kanu die großen Seenlandschaften Ontarios erschließt, zu den Indianern und Inuit in den Norden aufbricht oder die Eisberge vor Newfoundland entdeckt. Eine besonders farbenfrohe Reisezeit ist der Indian Summer von September bis Oktober.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.