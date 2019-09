Japanisch schreiben lernen für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 7. August 2019.

Japanisch schreiben lernen kann so einfach sein: Sie lernen die Silbenschriften Hiragana und Katakana kennen. Der Band stellt einfache Wörter vor, die zum Grundwortschatz gehören, und zeigt Ihnen dann, wie sie geschrieben werden. Und dann können Sie nichts falsch machen, wenn Sie die vorgegebenen Zeichen einfach abschreiben.

Ein sehr einfach gehaltenes Buch, wenn man das mal mit deutsch vergleicht, dann so die ersten Buchstaben Malereien aus der ersten Klasse, also geeignet für Menschen die japanisch lernen wollen und der Schrift zum ersten Mal begegnen. Solltet ihr an diesem Punkt sein, dann macht dieses Buch absolut Sinn für euch. Solltet ihr schon Kenntnisse haben eher nicht, weil sich dies Buch schon an blutige Anfänger richtet. Ich bin so jemand und ich fand es super, kam mir wieder vor wie in der ersten Klasse, aber man lernt hier wirklich in kürzester Zeit eine ganze Menge, ich kann euch empfehlen einfach mal selbst reinzuschauen.