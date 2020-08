Jackpot geknackt: 2,6 Millionen Euro bei Mega Fortune

Am Samstag, den 27. Juni 2020, war es mal wieder soweit: In Schweden konnte sich ein Spieler den Jackpot von Mega Fortune sichern, einem Jackpot Slot von NetEnt. Er gewann insgesamt 28 Millionen schwedische Kronen, also 2,6 Millionen Euro, im Svenska Spel Sport & Casino. Damit brach er außerdem den Jackpot-Rekord des Betreibers, welcher zuvor bei 2,5 Millionen schwedischen Kronen (238.500€) lag. Dieser wurde erst eine Woche zuvor aufgestellt.

“Unsere globalen Jackpot-Spiele brechen weltweit weiterhin Rekorde und wir sind stolz darauf, den Spielern durch Mega Fortune solch monumentale Gewinne bringen zu können”, so Andy Whitworth, der Chief Commercial Officer bei NetEnt. “Wir hoffen, die Messlatte auch in Zukunft mit noch größeren Jackpots höher legen zu können”. Der Leiter des Online Casinos, Niklas Örtbrant, meint: “Es ist unglaublich, in zwei Wochen zweimal Rekorde mit einem so bedeutenden Sprung vom zweithöchsten zum höchsten Gewinn zu brechen, und wir können es kaum erwarten, den Jackpot wieder höher klettern zu sehen. Wir wünschen dem glücklichen Spieler alles Gute und hoffen, dass er diese lebensverändernde Summe genießt.”

Der Jackpot Slot Mega Fortune hat schon öfter Rekorde aufgestellt. Seit 2012 ist dieser Slot bereits online und konnte schon viele Spieler mit sechs- und siebenstelligen Beträgen beglücken.

Neue Slots von NetEnt im Anmarsch

NetEnt gehört zu den produktivsten Providern für Spielautomaten überhaupt. Momentan sind neun Slots in der Entwicklung, auf die wir uns in den kommenden Monaten noch freuen können:

Vegas Night Life

Twin Spin Megaways

Rage of the Seas

Irish Pot Luck

Hotline 2

Divine Fortune Megaways

Disco Danny

Willys Hot Chillies

Dark King: Forbidden Riches

Mit einem Casino Bonus ohne Einzahlung können die Neuheiten in einigen Online Casinos gleich am Erscheinungstermin ausprobiert werden. NetEnt selbst bietet jedoch ebenfalls kostenlose Demoversionen der Spiele an. Auf der Firmenwebseite steht jedes bisher veröffentlichte Spiel zur Verfügung.

Neue Veröffentlichungen mit Megaways Technik

Wie aus der obigen Liste bereits zu entnehmen ist, springt nun auch NetEnt auf den Megaways-Zug auf. Dabei handelt es sich um eine Spielmechanik, die von Big Time Gaming entwickelt wurde und die in den kommenden Wochen und Monaten in vielen Neuerscheinungen weiterer Provider zum Einsatz kommen wird. Slots wie “Bonanza”, “Extra Chilli” oder “Starquest” sind wohl bekannt und mit der innovativen Gewinnlinienmechanik ausgestattet. Doch was genau zeichnet “Megaways” denn nun aus?

Wir wollen dies anhand eines Beispiels erklären. Wie bereits angedeutet, wird NetEnt den hauseigenen Klassiker “Twin Spin” demnächst mit der Megaways Technik auf den Markt bringen. Der ursprüngliche Slot verfügt schon jetzt über 243 Gewinnlinien. Das bedeutet, dass es nicht, wie bei anderen Spielautomaten, festgelegte Linien gibt, sondern dass Gewinnkombinationen dadurch zustande kommen, dass gleiche Symbole auf benachbarten Walzen zum Stehen kommen. Der Clou bei Twin Spin ist, dass bei jedem Spin zwei, drei, vier oder gar fünf Walzen synchronisiert werden, was die Gewinnchancen erhöht.

Megaways Funktionsweise

Megaways erhöht die Anzahl der Gewinnlinien auf mehrere Tausend. Wer rechnen kann, fragt sich nun zu Recht, wie das möglich ist. Ganz einfach: Durch das Erhöhen der Symbole pro Walze. Mit jedem Spin ändert sich die Gesamtzahl der Symbole, da diese nicht wie üblich die gleiche Größe haben, sondern mal kleiner und mal größer als der Standard sind. Auf diese Weise kann es zu sehr vielen Gewinnkombinationen pro Dreh kommen.

Bei NetEnt stehen mit “Twin Spin” und “Devine Fortune” nun zwei Slots mit der Megways Technologie in den Startlöchern. Der Provider nimmt sich also zwei seiner Kultspiele vor und wird diese verbessern. Das alles unter der Lizenz von Big Time Gaming. Es werden die ersten Automatenspiele des Anbieters mit dieser Spielmechanik sein.

Aber auch Big Time Gaming arbeitet weiterhin mit der bekannten Technik. So wird in den kommenden Wochen ein neuer Spielautomat das Licht der Welt erblicken: Star Clusters. Hierfür hat BTG eigens eine neue Spielmechanik entwickelt, die den Namen “Megaclusters” trägt. Anders als bei “Megaways” basiert dies auf einem anderen Konzept. Der 5 Walzen Slot mit jeweils 5 Symbolen pro Walze ändert sein Aussehen nach jeder Gewinnkombination.

Die Symbole einer Kombination zerplatzen und es rücken neue Symbole in die entstandenen Lücken. Doch damit nicht genug, denn statt einem neuen Symbol werden es vier kleinere, womit die Chance auf einen Gewinn ordentlich wächst.

Neuer Megaways Slot von Big Time Gaming

Aber auch die Megaways leben weiterhin im Hause BTG. Mit “Survivor” und “Monopoly” hat Big Time Gaming in diesem Jahr bereits zwei dieser Spielautomaten herausgebracht, die sich schnell in den Beliebtheitslisten der Online Casinos nach oben arbeiten konnten.