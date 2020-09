Jabra Elite Active 75t sind true Wireless Sport In-ear Kopfhörer mit Passive Noise Cancellation und langer Akkulaufzeit.

Jabra Elite Active 75t

Die 4 Mikrofon-Technologie bietet nachweislich überragende Anrufqualität, indem sie eine Geräuschunterdrückungszone etabliert. Mit den passgenauen earGels, verfügbar in 3 Größen, sind die kabellosen Kopfhörer ideal, um unterwegs Anrufe zu tätigen oder Musik zu hören. Sie möchten Ihr Sounderlebnis personalisieren? Kein Problem – mit Jabra MyControls können Sie die Tasten der Kopfhörer programmieren und MySound erlaubt es Ihnen den Sound ganz einfach anhand Ihrer Vorlieben und Ihres Hörprofil anzupassen. Mit der HearThrough Funktion, bekommen Sie immer mit, was um Sie herum passiert. Des Weiteren lässt sich über die Sprachsteuerung der Sprachassistent aktivieren, Termine vereinbaren oder Nachrichten abrufen. Mit nur einer Aufladung erhalten Sie 7,5 Stunden Akkulaufzeit und mit dem Ladeetui in Taschenformat laufen die Kopfhörer insgesamt bis zu 28 Stunden.

Ich bin ja eigentlich ein totaler Apple Fan und muss zugeben, dass ich die AirPods Pro auch besitze. Einfach aus dem Grund, weil es für mich bis dato keine wirklichen Alternativen gab. Bis jetzt. Die Jabra Elite Active 75t In-ear Kopfhörer sind eine wirkliche Alternative. Ich würde sogar behaupten, dass die Jabra Elite Active 75t Kopfhörer besser sind als die AirPods von Apple. Ganz einfach deswegen, weil man hier via App viel besser sein Hörerlebnis anpassen kann. Selbst die Klangqualität finde ich besser. Ich bin ein absoluter Apple Fanboy, muss aber gestehen, dass die Jabra Elite Active 75t Kopfhörer ein wenig besser sind und dann auch noch round about 100 EUR günstiger. Auch als Apple Fanboy würde ich euch bei In-ear Kopfhörern aktuell diese von Jabra empfehlen.

Jabra sagt selbst: Vom Musikgeschmack bis zur Form unserer Ohren. Unser Ziel war es, für Sie ein Paar kleiner True-Wireless-Kopfhörer zu entwickeln, die alles bieten, was Sie von ihnen erwarten. Herausragende Qualität bei Anrufen und beeindruckende Musikwiedergabe sowie individuell anpassbare Funktionen – und das alles mit einer perfekten Passform. Wir wissen, dass diese Kopfhörer sitzen wie angegossen. Denn genau dafür haben wir sie designt. Und sie haben recht.