Island: Natur – Landschaft – Geysire ist ein Buch aus dem Quelle & Meyer Verlag vom 7. Oktober 2020.

Island ist eines der beeindruckendsten und sehenswertesten Länder Europas – bekannt für seine spektakuläre Landschaft, die durch Vulkane, Geysire, Thermalquellen und Lavafelder geprägt ist. Dieser Naturführer nimmt Sie mit auf eine eindrucksvolle Reise durch die atemberaubende Natur Islands. Auf 14 verschiedenen Touren lernen Sie die wichtigsten geologisch, kulturell und biologisch interessanten Punkte der Insel kennen. Von der feurigen Halbinsel Reykjanes über die Westmännerinseln zu den Gletschern an der Südküste und den Westfjorden, die eine der letzten Stellen unberührter Natur in Europa sind – dieses Buch hält einige Geheimtipps für Naturliebhaber bereit.

Island ist immer noch so ein kleiner Traum von mir, da möchte ich irgendwann mal hin und von Jahr zu Jahr wächst meine Begeisterung einfach. Nach diesen Bildern und dieser Dokumentation war ich gerade mal am schauen was so ein Flug kostet, was ein Hotel kostet und bin fest entschlossen, wenn Corona vorbei ist das endlich mal in Angriff zu nehmen. Bis dahin werde ich sicher noch einmal in diese tollen Aufnahmen hineinschauen, was ihr auch machen solltet, es war sehr gelungen.