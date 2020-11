Ip Man 4: The Finale ist ein Actionfilm mit u.a. Donnie Yen und Scott Adkins von Koch Media aus dem Jahr 2019.

Wing-Chun Großmeister IP Man (DONNIE YEN) kommt nach San Francisco, um eine Schule für seinen Sohn zu finden und seinem Schüler Bruce Lee beim Aufbau eines Wing Chun-Trainingscenters zu unterstützen. Seine ungewöhnlichen Lehrmethoden sorgen für Anfeindungen von chinesischen und westlichen Martial Arts-Kämpfern. Besonders brutal geht dabei Barton (SCOTT ADKINS) vor, ein amerikanischer Marineoffizier, der die Auseinandersetzungen auf einen unausweichlichen Clash der Kampfkunst-Disziplinen zuspitzt: Welche Martial Arts-Form ist die überlegene? Welche Nation kann den Sieg davontragen?

IP MAN 4: THE FINALE ist das actiongeladene Finale der größten und erfolgreichsten Martial Arts-Saga der letzten Dekade. Ein letztes Mal schlüpft Donnie Yen in seine größte Rolle und es erwarten uns wie üblich perfekt inszenierte Choreographien und die personifizierte Würde und der Geist der Kampfkunst!

Ein grandioses Finale kann ich dazu nur sagen. Ich habe selten so eine tolle Filmreihe gesehen in dem Genre, die nicht nur coole Kampfszenen bietet, sondern auch eine tiefgründige Story. Donnie Yes ist sowieso für mich einer der coolsten Darsteller zur Zeit und ich schaue alles was er gemacht hat, eben seit ich den ersten Teil von Ip Man gesehen habe. Dabei bleibt der Film sehr nah an der Originalstory, kann man ja auch vielfach nachlesen. Finde ich spannend und gelungen und daher gibt es von mir natürlich eine ganz klare Empfehlung diesen Film und im Speziellen die ganze Reihe zu schauen.