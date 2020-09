intelino J-1 Smart Train

Kinder ab 3 Jahren können mit intelino wie mit einer traditionellen Spielzeugeisenbahn spielen. Bauen Sie die Gleise auf und dann ist der Zug is sofort einsatzbereit. Und wenn Sie bereits ein Zugset aus Holz haben, kann der intelino Zug auch darauf fahren, denn er ist mit den meisten Sets wie BRIO, IKEA, Thomas & seine Freunde kompatibel. Der intelligente intelino Zug benutzt Magnetkupplungen, die auch mit den Holzwagen funktionieren. Außerdem können unsere Gleise über einen Universaladapter (in einem separaten Kit erhältlich) mit den Holzgleisen verbunden werden.

Der Intelino-Zug kann Farben lesen, die er auf seinem Weg sieht. Um die Aktionen des Zuges zu steuern, können daher Kinder den Gleisen kleine farbige Kacheln, sogenannte Aktionsblöcke, hinzufügen. Mit verschiedene Kombinationen aus Aktionsblöcken kann man den Zug beschleunigen oder verlangsamen, ihn an Schnittpunkten nach links oder rechts lenken lassen, seine Fahrtrichtung ändern oder anhalten, den verbundenen Wagen abkoppeln lassen und vieles mehr. Es gibt 17 Aktionsblockbefehle, die vorprogrammiert sind und sofort funktionieren. Dieser bildschirmfreie Spielmodus ist für Kinder jeden Alters einfach zu verstehen, er ist interessant und macht Spaß. Und wenn Kinder den Zug mit Farben steuern, lernen sie grundlegende Konzepte des Programmierens.

Und noch mehr interaktiven Spaß gibt es mit dem kostenlosen intelino App (für iOS und Android). Kinder können ihre Fahrkünste in den Fahrmodi Autopilot und Manuell meistern und mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 cm/s über die Gleise fahren. Sie können die App auch dazu verwenden, um benutzerdefinierte Befehle im Aktionsblockeditor zu erstellen und diese im Zug zu speichern.

Wenn Kinder mit dem Zug spielen und lernen ihn zu steuern, entwickeln sie ganz natürlich ein größeres Interesse an Programmieren und MINT. Sie sind damit auf den nächsten Schritt vorbereitet – den intelino Zug mit Scratch zu programmieren. Scratch is der beliebteste webbasierte Editor für Kinder und wird von Millionen benutzt. Unsere kostenlose Intelino-Erweiterung für Scratch 3.0 hilft Kindern, ihre Programmierungsfähigkeiten zu verbessern, von Einfach bis Fortgeschritten, alles während sie mit dem Smart Train spielen. Es ist einfach, fesselnd und macht Spaß! Wir sind ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, und unsere Firmenphilosophie ist, Kindern dabei zu helfen spielerisch zu lernen. Wir hoffen, dass Sie uns auf dieser Reise begleiten und zusammen unsere Kinder auf die Jobs von Morgen vorzubereiten.

Ich bin richtig begeistert von dieser Eisenbahn. Ganz ehrlich, jeder von uns hat doch in seiner Kindheit eine gehabt oder? Ich weiß nicht woher die Faszination Eisenbahn kommt, aber auch ich habe als Kind unheimlich gerne mit der Eisenbahn gespielt. Seit dem sind einige Jahrzehnte ins Land gezogen und die Technik hat sich etwas verändert. Man bedient sie nicht mehr mit einem Travo, sondern mit einer Handy Applikation. Die Schienen hier sind hochwertig verarbeitet, der Zug auch und vor allem sieht alles so richtig modern aus. Übrigens gibt es dieses Schienen Erweiterungsset, preislich vollkommen in Ordnung.

Das coolste aber ist, dass es einen Adapter gibt für Schienen von anderen Herstellern wie etwa Brio oder IKEA. Dadurch lässt sich die Strecke quasi ins unendliche erweitern, sogar günstig erweitern. Grundlegend kann nicht nur das spielen losgehen, sondern das intelligente Spielen mit den Farbblöcken, wo man ganz nebenbei erste Programmier-kenntnisse lernt. Ich finde die Eisenbahn einfach genial, ich wünschte ich hätte sowas als Kind gehabt, ein Spielzeug, dass sogar Wissen fördert, was will man mehr? Das alles noch zu einem absoluten fairen Preis, das kann ich einfach nur sehr empfehlen.