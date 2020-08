In der Hitze von New York ist ein spannender Kultfilm mit Starbesetzung von Pidax Film aus dem Jahr 1985.

In der Hitze von New York

Schüsse im Gerichtssaal! Während eines Prozesses, bei dem straffällig gewordene junge Frauen angeklagt sind, kommt es zu einer Schießerei. In dem allgemeinen Durcheinander können Scarlet, eine weiße Prosti tuierte, und Tracey, ein dunkelhäutiges Mädchen aus gutem Hause, fliehen. Die beiden können sich nicht ausstehen, doch auf der Flucht, bei der sie im Untergrund New Yorks umherirren, werden sie allmählich zu Freundinnen.

Stephen Gyllenhaals Mischung aus Drama und Actionreißer spielte insgesamt 1,3 Millionen Dollar ein. Das Lexikon des Internationalen Films beschreibt die Produktion als „harten Actionfilm“, der die „wachsende Solidarität unter Extrembedingungen“ thematisiert.

Der Film war bis vor kurzen tatsächlich noch indiziert, umso schöner, dass er es nicht mehr ist und Pidax ihn direkt auf DVD herausgebracht hat. Warum er indiziert war kann ich nicht sagen, ich glaube die Gewaltdarstellungen waren damals in den 80er Jahren einfach zu hart, heute ist man das irgendwie in Filmen schon fast gewohnt. Man bekommt aber eben nicht nur harte Actionszenen, sondern auch eine richtig gute Story präsentiert, die einfach nur Spaß macht zu schauen. Selten war ich bei einem Film so gebannt wie bei diesem, daher meine ganz klare Empfehlung. Übrigens auf dem Cover steht FSK18, wenn man die Folie abmacht kommt ein FSK 16 Schild zum Vorschein. Soweit ich das aber recherchieren konnte ist hier nichts geschnitten, also viel Spaß beim schauen.