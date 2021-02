Im Zeichen des Krebses ist ein spannender Abenteuerthriller mit Starbesetzung von Pidax Film und erschien am 29. Januar 2021 auf DVD.

Im Zeichen des Krebses

Leon Abrahams ist ein amerikanischer Journalist mit jüdischen Wurzeln und geht dem mysteriösen Verschwinden der Photographin Gerlind nach, die während Recherchen im südafrikanischen Grenzkrieg spurlos verschwunden ist. Eine Filmrolle ist die einzige Spur. Leon macht in der Kalahari-Wüste eine unglaubliche Entdeckung: hierhin haben sich zwei ehemalige Nazis namens Gantz und Denner zurückgezogen. Gantz forscht an einem Mittel gegen Krebs und hofft damit, seine Greueltaten in der NS-Zeit kompensieren zu können. Er hat aber mit Leon Abrahams nicht gerechnet …

Dieses seltene Thrillerdrama wurde in Namibia gedreht und war bisher nur auf VHS zu haben. In den Hauptrollen agieren John Savage („Hair“, „Der Pate III“), William Hickey (Oscar-Nominierung für „Die Ehre der Prizzis“) und Oscar-Preisträger Ernest Borgnine. Regisseur Tom Clegg inszenierte so bekannte Serien wie „Poirot“, „Hammer House of Horror“ oder „Die Füchse“.