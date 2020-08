Ich habe den Cash Back-Bonus in Echtgeld-Casinos ausprobiert und so funktioniert’s

Ich bin eine begeisterte Online Spielerin, aber zocke meist im Demo-Modus, um nicht mein eigenes Geld zu verlieren. Nun habe ich mich entschlossen, auch Echtgeld einzuzahlen und habe dazu Cash Back Boni in Anspruch genommen. Dazu habe ich mir ein Bewertungsportal, wo es beste Echtgeld Casinos in Deutschland gibt, gesucht. Hier mein Erfahrungsbericht für Sie!

Wie der Cash Back-Bonus in Echtgeld-Casinos funktioniert

Cash Back-Boni werden den Spielern gewährt, um sie für Verluste während einer Spielsitzung zu entschädigen. Ich bin gerade um diese Verluste besorgt. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden Echtgeld Casinos zu suchen, die diesen Bonus anbieten. Der Cash Back-Bonus ist wie eine Versicherungspolice, die einem eine Rendite gegen eine Pechsträhne bietet.

Man findet Cash Back-Boni nur in den beste Echtgeld Casinos in Deutschland. Der Geldbetrag, den Sie zurückerhalten, variiert von Casino zu Casino und Angebot zu Angebot. Einige Online Casinos haben jedoch Richtlinien eingeführt, nach denen sie Ihnen für jede einzelne Wette, die Sie abschließen, Bargeld zurückerstatten. Einige lassen Sie sogar Bargeld für beides sammeln: erfolgreiche Wetten und Verluste.

Ich habe mich also dazu entschieden ein Online Casino aus der CasinoAllianz-Liste zu suchen, in dem ich für Beides ein Cash Back erhalte.

Wie verdiene ich einen Cash Back-Bonus?

Also, zuerst habe ich die Liste Beste Echtgeld Casinos in Deutschland genauestens untersucht und mir die besten Angebote über „MEHR INFO” ausgesucht.

CasinoAllianz Screen Shot

Auf den Review Seiten habe ich nach Cash Back gefiltert – über die Tasten Ctrl+f. Nun habe ich die 4 Casinos, die das beste Angebot hatten, in die engere Wahl genommen und mich dort angemeldet.

Der Cash Back-Bonus ist einer der am einfachsten zu beanspruchenden Casinoboni, das habe ich sofort bemerken können. Der Cash Back-Bonus wird bis zu einem bestimmten Prozentsatz berechnet, normalerweise zwischen 10 % und 20 %. Diese Boni hängen auch davon ab, welcher Anbieter das Spiel gemacht hat, bei der Cash Back angeboten wird.

Meistens ist der Bonus unabhängig von der Einzahlungsmethode. Wenn Sie entscheiden, sich dieses Geld auszahlen zu lassen, haben Sie dann alle anwendbaren Abhebungsgebühren oder Wartezeiten, aber wenn Sie das Geld einfach Ihrem Spielkonto gutgeschrieben bekommen, gibt es keine Verzögerung.

Quelle: reddit.com

Dieser Bonus wird automatisch zu dem vom Casino, in dem Sie spielen, festgelegten Zeitpunkt auf Ihr Benutzerkonto eingezahlt. Der Betrag hängt davon ab, wie viel Sie innerhalb einer Zeitspanne verloren haben und worauf das Belohnungssystem des Casinos basiert. Einige Casinos bieten Cash Back nur VIP-Mitgliedern eines bestimmten Ranges an.

Andere Bonus-Aktionen vergeben zum Beispiel an einem bestimmten Wochentag Cash Back für alle Spieler. Oder es gibt Willkommensbonus Angebote, die ein Cash Back beinhalten. Eine andere Form, diesen Bonus zu vergeben, ist in Verbindung mit Reload-Boni.

Lesen Sie die Bedingungen für den Cash Back-Bonus

Ich bin schon so einige Male in meinem Leben reingefallen, weil ich die ADBs einer Seite nicht gelesen hatte, besonders wenn es um Probeabos geht. Es wird oft 1 Monat Probeabo angeboten und das gehe ich gerne ein. Aber… oft gehen diese Abos in reguläre Ein-Jahres-Verpflichtungen über und da bin ich schon einige Male drauf reingefallen.

Quelle: syfy.com

Was ich damit erklären möchte ist, dass Sie unbedingt die Bedingungen des Cash Back Bonus lesen müssen. Normalerweise ist dieser Bonus an keine Wettbedingungen gekoppelt. Es handelt sich ja um einen Bonus, der dem Spieler zurückgegeben wird, nachdem er bereits Wetten im Casino platziert hat. Es wäre unfair, Wettanforderungen an jegliche Bonusgelder zu stellen, die das Casino dem Spieler als Gegenleistung für seine Verluste gewährt. Den Casinos unter beste Echtgeld Casinos in Deutschland kann man schnell entnehmen, welche Bedingungen gelten, denn sie sind transparent.

Es steht Ihnen natürlich frei, sowohl das Willkommenspaket als auch das Cash Back-Angebot anzunehmen (sollte ein Casino beides anbieten). Beachten Sie jedoch, dass Einzahlungsboni mit den jeweiligen Wettbedingungen verbunden sind, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie sich Gewinne auszahlen lassen können. Dies steht im Gegensatz zu den Null-Wettanforderungen des Cash Back-Angebots. Bei einem Cash Back-Angebot von 20% werden Ihnen beispielsweise 20€ von einem Gesamteinsatz von 100€ zurück auf Ihr Konto gutgeschrieben, was bedeutet, dass Sie in dieser Woche nur 80€ verloren haben.

Unterschiede zwischen Cash Back und dem Bonus ohne Einzahlung

Quelle: syfy.com

Bei einigen Cash Back-Angeboten erhalten Sie Ihre Rückgaben in echtem Bargeld, das Sie nach Belieben und ohne Einschränkungen verwenden können. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass andere die Rückgabe in Bonusgeldern anbieten. Normalerweise können Sie das Bonusgeld für jedes Spiel Ihrer Wahl verwenden, aber es kann bestimmten Einschränkungen unterliegen, einschließlich Gewinnobergrenzen und Wettanforderungen. Dann ist der Cash Back Bonus dem Bonus ohne Einzahlung sehr ähnlich, da dieser fast immer Bonusbedingungen unterliegt.

Ich würde mir aus diesem Grunde immer ein Casino suchen, das einen Cash Back ohne Umsatzbedingungen anbietet. Darin liegt der besondere Vorteil des Cash Backs. Der Vorteil eines No Deposit Bonus’ liegt dagegen darin, dass man das Casino ohne Einsatz von Echtgeld kennenlernen kann. Das geht mit dem Cash Back nicht!

Meine beste Bewertung für Echtgeld-Casinos

Ich war erstaunt, wie schnell ich den Cash Back Bonus über die Seite „Beste Echtgeld Casinos in Deutschland” finden konnte. Oben in diesem Artikel habe ich es schon Schritt für Schritt erklärt. Sie sollten auf jeden Fall so vorgehen!

Quelle: promotions.betsson.com

Die vier Casinos, die in meine engere Wahl gekommen sind und in denen ich mich angemeldet habe.

Betsson bietet immer wieder verschiedene CashBack-Aktionen an. Meist laufen diese Aktionen drei Tage. Der Bonus beträgt gewöhnlich zwischen 15% bei bis zu 150€ Nettoverlust und 25% bei bis zu 250€ Nettoverlust. Hier heißt es also: Augen aufhalten! Nähere Informationen sind auf der Webseite des Anbieters zu finden. Ich konnte schon von dem Bonus profitieren, er überzeugt auf jeden Fall!

bietet immer wieder verschiedene CashBack-Aktionen an. Meist laufen diese Aktionen drei Tage. Der Bonus beträgt gewöhnlich zwischen 15% bei bis zu 150€ Nettoverlust und 25% bei bis zu 250€ Nettoverlust. Hier heißt es also: Augen aufhalten! Nähere Informationen sind auf der Webseite des Anbieters zu finden. Ich konnte schon von dem Bonus profitieren, er überzeugt auf jeden Fall! Melbet Betreiber lockt mit einigen speziellen Bonusangeboten. Hierbei werden sowohl Neukunden mit exklusiven 30 Freispielen ohne Einzahlung mit Bonus Code Allianz777 sowie die Bestandskunden mit zusätzlichem Bonusgeld oder Freispielen belohnt. Zudem haben Bestandskunden die Möglichkeit, am VIP-Treueprogramm teilzunehmen. Spieler mit dem höchsten Level erhalten zudem Sonderangebote, VIP-Support und Cash Back. Ich mag dieses Casino, denn es ist vertrauenswürdig und ich konnte mich mit dem Willkommensangebot die Leiter im VIP Programm hochspielen.

Betreiber lockt mit einigen speziellen Bonusangeboten. Hierbei werden sowohl Neukunden mit exklusiven 30 Freispielen ohne Einzahlung mit Bonus Code Allianz777 sowie die Bestandskunden mit zusätzlichem Bonusgeld oder Freispielen belohnt. Zudem haben Bestandskunden die Möglichkeit, am VIP-Treueprogramm teilzunehmen. Spieler mit dem höchsten Level erhalten zudem Sonderangebote, VIP-Support und Cash Back. Ich mag dieses Casino, denn es ist vertrauenswürdig und ich konnte mich mit dem Willkommensangebot die Leiter im VIP Programm hochspielen. Bei WebbySlot konnte ich einen Reload Bonus entdecken, der oft mit Cash Back verbunden ist und mit dem ich gut weggekommen bin. Der Reload Bonus für loyale Kunden ist einfach zu erhalten – Sie müssen im Menüpunkt „Gutscheine“ den Promocode: WEBBYFRIDAYS55 eingeben und eine Mindesteinzahlung von 20€ tätigen. Der maximaler Bonus beträgt 55 % bis zu 300€.

konnte ich einen Reload Bonus entdecken, der oft mit Cash Back verbunden ist und mit dem ich gut weggekommen bin. Der Reload Bonus für loyale Kunden ist einfach zu erhalten – Sie müssen im Menüpunkt „Gutscheine“ den Promocode: WEBBYFRIDAYS55 eingeben und eine Mindesteinzahlung von 20€ tätigen. Der maximaler Bonus beträgt 55 % bis zu 300€. Besonders gefällt es mir im Winorama zu spielen. Das VIP Programm ist ausgezeichnet und bietet tolle Cash Backs. Bronze-Mitglieder – 5% Cash Back-Bonus am Montag Silber-Mitglieder erhalten 8% Cash Back freitags Gold-Mitglieder erhalten 12% Cash Back Platinum-Mitglieder – Der spezielle Cash Back Winorama Bonus beläuft sich nun auf 15%. Diamant-Mitglieder – 20% Cash Back sind zu berücksichtigen.

zu spielen. Das VIP Programm ist ausgezeichnet und bietet tolle Cash Backs.

Urteil

Abschließend muss ich sagen, dass ich nur noch in Casinos mit Echtgeld spielen werde und die einen Cash Back in Deutschland anbieten. Es macht doch so viel mehr Spaß, als im Fun-Modus zu spielen! Der Cash Back Bonus hat mir oft geholfen, ohne Einzahlung wieder „auf die Beine zu kommen” und mein Guthaben mit neuem Glück aufzufüllen. Ich bin begeistert, dass ich nun dieses System benutze!