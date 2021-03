Hörbuch-Trends für Frühjahr 2021

Aktuell wird es für Menschen immer schwieriger, sich im stressigen Alltagsleben die Zeit für ein gutes Buch zu nehmen. Deshalb kommen immer mehr auf den Geschmack von Hörbüchern. Was macht Geschichten, die man sich anhören kann, so überaus attraktiv?

Vorteile von Hörbüchern

Hörbücher sind sehr platzsparend und können durch ihre elektronische Form einfach überall hin mitgenommen werden. Auf dem Smartphone reichen eine App und Kopfhörer, schon kann das Abenteuer beginnen. Der Hörer kann die Geschichte auch noch auf einer ganz anderen Ebene entdecken. Anstatt nur die eigene Stimme im Kopf zu haben, erweckt ein professioneller Sprecher die Geschichte zum Leben.

Aktuelle Beliebtheit von Hörbüchern

Zugeschüttet von aktuellen Nachrichten haben die meisten keine Lust mehr noch etwas zu lesen. Auch ein langer Tag vor dem Bildschirm, aufgrund des Home-Office, ermüdet die Augen. Die aktuelle Situation schafft vielleicht etwas mehr Zeit zu Hause, viele fallen am Abend dennoch ausgelaugt auf die Couch. Dann noch stundenlang ein Buch lesen, kommt nicht in Frage. Da ist es viel angenehmer, sich die Kopfhörer aufzusetzen und einfach einmal zu „hören“, was einem Spaß macht.

Einer der größten Vorteile von Hörbüchern ist, dass sie jederzeit angehört werden können. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim lang aufgeschobenen Hausputz. Es ist nebenbei möglich, spannende Geschichten zu erleben. Beim Lesen nebenbei noch anderweitig produktiv zu sein, ist aber kaum möglich.

Nun ist schon wieder März und wir gehen in großen Schritten auf den Frühling zu. Im Frühling und Sommer sind andere Hörbücher beliebt als im Winter. Deshalb habe ich in Zusammenarbeit mit dem Marktführer Audible eine Liste der Top 5 Hörbücher für das Frühjahr erstellt.

Die Top 5 Hörbücher für das Frühjahr 2021

Sandman von Neil Gaiman: Aus seinem Reich verstoßen versucht der Herrscher der Träume Dream, oder auch Lord Morpheus, seine Macht wiederzuerlangen. Dafür fordert er in der Hölle nicht nur Luzifer höchstpersönlich heraus, er muss auch noch entflohenen Alpträumen nachjagen. Auf seiner Reise trifft er so einige schräge DC-Comic-Persönlichkeiten, wie auch Göttinnen und William Shakespeare.

Ein verheißenes Land von Brack Obama: Fesselnd und zugleich persönlich präsentiert sich diese Autobiografie von und über den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Die Reise beginnt ganz am Anfang bei seiner Kindheit und führt uns durch ein aufregendes und turbulentes Leben. Geschichte wird geschrieben, Inspiration und der Glaube an eine wahre Demokratie gestärkt.

Die Kinder vom Bahnhof Zoo: Christiane F.’s Leben in Westberlin der 70er Jahre. Eine Dokumentation führt uns durch ihr chaotisches Leben, vorbei an politischen Umbrüchen und Drogenskandalen. Ihr dramatischer Abstieg prägt eine ganze Generation. Eine völlig neue Aufarbeitung der Geschichte, die so noch nie gehört wurde.

Der Morgen einer neuen Zeit von Ken Follet: Dieses Epos, in dem es um Gut und Böse geht, bildet die Vorgeschichte zu „Die Säulen der Erde“. Im England des 10. Jahrhundert verwüsten Wikinger die Heimat des jungen Edgar. Dem Bootsbauer bleibt nur noch um sein Leben zu kämpfen und das fernab der Küste. Andere streiten um Reichtum und Macht, doch sind am Ende ihre Schicksale alle verbunden.

Achtsam Morden von Karsten Dusse: Makaber aber mörderisch komisch. Nach dem Besuch eines Achtsamkeits-Seminars, stellt sich das Leben des Anwalts Björn völlig auf den Kopf. Ein brutaler und schuldiger Mafiaboss beginnt ihm langsam Probleme zu machen, da entscheidet er sich dazu, seinen Mandaten einfach umzubringen. Natürlich unter Einhaltung der Achtsamkeits-Regeln.

Eine gute Alternative

Hörbücher werden immer beliebter und ihre Vorteile sind klar. Sie brauchen wenig Platz, sind digital und können jederzeit abgespielt werden. Funktioniert auch hervorragend neben einer anderen Tätigkeit und ein guter Sprecher lässt die Geschichte lebendig wirken.