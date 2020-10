Heute Nacht ist Halloween – Box Edition mit Horror-Maske ist eine Box mit mehreren Horrorfilmen von White Pearl Movies / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2020.

Rechtzeitig vor Halloween erscheint diese tolle Limited-Box-Edition mit 12 Horrorfilmen auf 4 DVDs plus supercooler Halloweenmaske im SCREAM-Style! In dieser Sammlung ist für jeden Horrorfan etwas dabei, u.a. auch die Kultfilme „Die Nacht der lebenden Toten“, „Der kleine Horrorladen“ (mit Jack Nicholson), der Asylum Bestseller „Hänsel vs. Gretel“ oder auch blutiger Trash mit dem „Zombie Cheerleader Camp“!

Wenn man 12 Filme auf 4 DVDs presst, dann kann man sich vorstellen wie die Qualität ist. Maximal VHS Niveau, was schade ist, denn 2-3 gute Filme sind schon dabei. Leider sehr günstig produziert. Genau wie die Maske, die ist aber dennoch irgendwie ganz witzig. Diese Box würd ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich Fans von Trash Filmen seid oder als Halloween Geschenk.

Wenn ihr allerdings auf diese Art von Boxen steht, kann ich euch noch Krampus – Die ultimative Box-Edition empfehlen: Einer DER Überraschungshits der letzten Jahre im Bereich Horror-Trash erstmals mit allen 8 Teilen in einer ultimativen 3er DVD Box zum Superpreis! Inkl. der Trash-Hits „Krampus – The Christmas Devil“ und „The Christmas Devil Returns“!