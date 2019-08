Herz, Musik & Happy End – Die schönsten Schlager-Filme der 60er Jahre ist eine Box mit Filmen von u.a. Peter Kraus, Heinz Erhardt, Rex Gildo, Karin Dor und Harald Juhnke von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2019.

Herz, Musik & Happy End

Eine tolle Filmbox mit den Filmen Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehn Mit Harald Juhnke, Karin Dor, Vivi Bach, Rex Gildo, Adrian Hoven, Bill Ramsey, Chris Howland. Wenn man Baden geht auf Teneriffa Mit Peter Kraus, Geneviève Cluny, Corny Collins, Gunnar Möller. Die Post geht ab Mit Vivi Bach, Adrian Hoven, Heinz Erhardt, Claus Biederstaedt, Ralf Wolter, Chris Howland Allotria in Zell am See Mit Adrian Hoven, Hannelore Elsner, Harald Juhnke, Ingrid van Bergen An heiligen Wassern Mit Hansjörg Felmy, Cordula Trantow, Hanns Lothar, Karl John, Gustav Knuth Zwei blaue Vergissmeinnicht (Alternativtitel: „Und wenn der ganze Schnee verbrennt“) Mit Rex Gildo, Gitta Winter, Chris Howland, Gunnar Möller Apartment-Zauber Mit Rex Gildo, Heinz Erhardt, Helga Sommerfeld, Gunnar Möller, Gitta Winter.

Der Film An heiligen Wassern passt nicht so ganz in diese Box. Ohne zweifel ein toller Heimatfilm, dramatisch und mit richtig guter Story, aber eher unpassend in das Genre des Schlagerfilms, wie die anderen Filme so sind. Aber das ist meckern auf hohem Niveau, ihr bekommt hier sonst eine richtig gute Box, mit klasse Filmen, kann ich euch also sehr empfehlen.