Heilige Hallen: Die geheime Fahrzeugsammlung von Mercedes-Benz ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag vom 13. August 2019.

Heilige Hallen

Poliertes Chrom, glänzende Kurven und überall silbern leuchtende Sterne – was sich dem Betrachter in diesem Bildband präsentiert, ist für Mercedes-Fans das Paradies. Wo die spektakulären Aufnahmen entstanden, ist jedoch streng geheim.

Wer das Mercedes-Museum in Stuttgart besucht hat, kennt gerade einmal einen Bruchteil der riesigen Fahrzeugsammlung, die zu Mercedes-Benz Classic gehört. An geheimen Orten außerhalb der Stadt befinden sich die „Heiligen Hallen“ der Automarke: wahre Schatzkammern, deren Inhalt wirkt wie die Verkörperung der Sportwagengeschichte. Hier parkt die Crème de la Crème der Silbersterne, von Rennsportlegenden und Staatskarossen über Sammlerstücke mit berühmten Vorbesitzern bis hin zu nie gezeigten Prototypen – streng bewacht und für die Öffentlichkeit unerreichbar.

Für Christof Vieweg wurden die Pforten der Mercedes-Schatzkammern nun erstmals geöffnet. Entstanden ist ein faszinierender Bildband mit exklusiven Fotos und Geschichten zu den besonderen Fahrzeugen aus über 100 Jahren Mercedes-Historie.

Ein richtig toller Bildband. Ich fand das so toll zu sehen was aus berühmten Autos passiert ist. Zb. den Wagen mit dem Senna sein erstes Rennen gewonnen hat, um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Oder mal Prototypen zu sehen. Als Mercedes-Fan gerät man da sehr schnell ins Träumen und entdeckt auf jeder Seite in diesem Bildband einen Schatz. Dazu dann noch einen Teil der Geschichte und fertig ist ein Pflichtkauf für jeden Mercedes-Fan. Ich kann euch diesen Bildband daher sehr empfehlen.