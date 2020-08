Hecht & Haie, Staffel 1 mit 13 Folgen der Kult-Serie von Pidax film aus dem Jahr 1994.

Hecht & Haie, Staffel 1

Wolfgang Hecht ist ein erfahrener Beamter im Ordnungsamt der Großstadt Frankfurt am Main. Mit seinem Kollegen Christian Schneider und der Sekretärin Vera Busch kämpft er gemeinsam gegen große und kleine Betrüger. Die Palette reicht vom Schutzgeld zahlenden Pizzabäcker über den Metzgermeister mit dem Fleisch aus ominösen Quellen bis zum Hütchenspieler und dealenden Drogenbesitzer. Nebenbei müssen im Bahnhof- und Rotlichtviertel Gewerbe überprüft, Konzessionen gewährt und Ordnungswidrigkeiten angezeigt werden. Hecht kämpft aber nicht nur gegen die kleinen und großen Ganoven, auch privat sieht es nicht rosig aus. Ehefrau Sylvia lässt es sich nicht länger gefallen, dass Hecht immer wieder den Scheidungstermin verschiebt.

Mit einem großen Staraufgebot wurde die Kriminalserie „Hecht & Haie“ in zwei Staffeln mit insgesamt 26 Folgen in den Jahren 1991 bis 1993 in Frankfurt am Main produziert. Die Hauptrollen wurden mit Walter Kreye, Friedrich-Karl Praetorius, Barbara Wussow und Silvia Reize besetzt. Als Autoren zeichnen Johannes Dräxler und Remy Eyssen verantwortlich. Michael Meyer-Werlin und Martin Gies wurden als Regisseure verpflichtet.

Die Serie ist klasse, ich kenne sie noch aus meiner Jugendzeit, damals fand ich das mega spannend, da war ich so um die 12 oder 13 Jahre alt. Ich finde es klasse, dass Pidax die Serie nun auf DVD herausbringt, so kann ich die endlich mal von vorne anschauen. Es lohnt sich auch, nach wie vor nichts an ihrer spannenheit verloren nur das Bild war nicht so klasse, eher so VHS Niveau leider. Wer aber auch in den 90ern groß geworden ist den wird das nicht weiter stören also schaut einfach selbst mal rein.