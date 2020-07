Haus des Geldes – Das Escape-Buch zur Netflix Erfolgsserie ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 29. Mai 2020.

Haus des Geldes – Das Escape-Buch

Ein Paket ohne Absender. Im Innern: ein unsignierter Brief, ein Notizbuch, eine verschlossene Schachtel, ein Foto einer Dali-Maske und eine rote Papierfliege. Der Überfall auf die spanische Banknotendruckerei liegt bereits eine Weile zurück, aber es besteht kein Zweifel: Sergio Marquina – besser bekannt als Der Professor – hat einen Teil der Beute für Sie versteckt. Alles, was Sie nun tun müssen, um den Schatz zu finden: die Rätsel und Hinweise entschlüsseln, die Codes knacken und der Spur des Geldes folgen. Knifflige Herausforderungen, verwirrende Labyrinthe – und ganz viel Rätselspaß für alle Fans der Serie.

Ich finde solche Rätselbücher immer richtig gelungen, die haben was von diesen Abenteuerspielbüchern, die es früher in meiner Jugend gab, man darauf hätte ich wieder Lust, wenn ich ehrlich bin, aber bleiben wir bei diesem Escape Buch. Wenn man sich die Dinge auf einen extra Zettel notiert oder mit Bleistift, haben mehrere aus der Familie was von diesem Buch, darauf sollte man achten. Ich selbst bin jetzt kein so riesen Fan der Serie, ich finde sie ganz okay, genau wie ich dieses Rätselbuch ganz okay fand, ich denke Fans der Serie werden das richtig feiern. Ich kann euch also raten hier einfach selbst mal reinzuschauen.